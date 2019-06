Ouluun avattiin seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi – maksuttomia palveluja kaikenikäisille

Vastikään Oulun keskustaan avattu Seksuaalineuvontakeskus tarjoaa yksilöllistä tukea seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa ja haasteissa. Maksuttomat palvelut on tarkoitettu kaikenikäisille.



Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi toimii Isokatu 27:ssä. Se on perustettu Oulun ensi- ja turvakodin sekä Vuolle Setlementin yhteistyöllä vastaamaan matalan kynnyksen palveluiden tarpeeseen.

Palveluihin ei tarvitse lähetettä ja ajanvaraus onnistuu suoraan neuvontapuhelimen kautta numerosta 040 6753200. Palveluihin kuuluvat seksuaalineuvonta, seksuaalikasvatus ja seksuaaliohjaus. Asiointi on mahdollista myös nimettömänä.

Toiminta muodostuu ajanvarauksellisista yksilötapaamisista sekä puhelinneuvonnasta. Syksyllä alkaa myös chat-neuvontapalvelu.



Matalan kynnyksen puhelinpalvelu on käytettävissä maanantaisin 12-15, keskiviikkoisin 14-17 ja torstaisin 9-12, lukuun ottamatta kesätaukoa 1.7- 22.7.2019.



– Ajanvaraus on kuitenkin mahdollista koko kesän ajan ja myös yhteydenottopyyntöihin vastaamme mahdollisimman pian, kertoo hankepäällikkö Paula Mällinen.



Seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama, jonka tavoitteina on edistää pohjoisuomalaisten ja maahanmuuttajien seksuaalioikeuksia, sekä seksuaaliterveyttä, tukea seksuaalirikoksen uhreja ja lisätä sosiaali- ja terveysalan, sekä oppilashuollon ammattilaisten tietoisuutta seksuaaliterveydestä.



Vaikka kesän aikana on usein vähemmän palveluita saatavilla, ei kenenkään tarvitse jäädä vaikeassa tilanteessa yksin. Oulun ensi- ja turvakoti on avoinna vuorokauden ympäri myös kesällä.

Lisäksi Oulun kriisikeskuksen maksuttomat palvelut ovat saatavilla koko kesän ajanvarauksella.



Vuolle Tyttöjen talo ja Vuolle Poikien Talo palvelevat 12-29-vuotiaita ja tarjoavat maksutonta henkilökohtaista seksuaalineuvontaa, sekä tukea seksuaaliväkivallan uhreille.