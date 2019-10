Oulusta piti poistaa viisi vaarallista suojatietä, mutta niitä ei lakkautettukaan, yksi suojatie saa ensi vuonna lähtöpassit Raksilasta – Muistatko tämän hurjan videon?

Kun on suojatie, pitäisi juuri suojatien kohdalla olla katuvalotolppa. Kun ei ole, on paljon vaikeampi nähdä tulevaa kulkijaa. Ainakin ratakadulla on pimeitä suojateitä. Omalla päivittäisellä reitilläni Kiilakiventielle tuli suojatien kohdalle lisävalaistusta muun remontin yhdeydessä.