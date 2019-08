Oulussakin ollut vääriä tarroja takseissa, Otaxin toimitusjohtaja: "Totta kai se häiritsee meitä"

Kalevassa kerrottiin maanantaina, että taksimarkkinoilla etenkin pääkaupunkiseudulla on nähty huijauksia, joissa taksiyrittäjiä esiintyy kilpailevien yritysten kuljettajina.

Oulussakin on ollut tämän vuoden aikana muutamia vääriä tarroja takseissa, sanoo Otaxi-brändillä toimivan Oulun Aluetaksi Oy:n toimitusjohtaja Ville-Veikko Pohjola.

Pohjolan mielestä Otaxin autoissa on yksi näkyvimmistä teippauksista valtakunnallisesti.

– Markkinoille on päässyt joitakin autoilijoidemme entisiä autoja, joita on sitten kevyesti tuunattu. Totta kai se häiritsee meitä. Lisäksi on tiedossa, että Oulussa on ollut autoja, jotka eivät ole Otaxin teipeillä teipattuja, mutta niissä on ollut jotakin kautta saatuna meidän hinnastotarramme tai muuta.

– Jotkut pienemmät toimijat pyrkivät käyttämään joko mainoslauseitamme tai yksittäisissä tapauksissa autoteippaustamme hyödyksi ja sillä tavalla vaikuttamaan asiakkaan valintaan.

Pohjolan mukaan Oulussa on yksittäisistä autoista kerätty pois Otaxin hinnastotarroja tai muuta mainosmateriaalia, kun asiakas on reklamoinut huonosti menneestä kyydistä ja on kertonut, että autossa on ollut Otaxin hinnasto tai vastaavaa.

– Meillä on oma laadunvalvontaryhmämme. He ovat havainneet näitä hinnastoteippejä ja pyytäneet kilpailevia toimijoita poistamaan niitä.

Kilpailijat ovat pyydettäessä poistaneet väärät materiaalit.

Asiakkaalla ei ole Pohjolan mukaan muuta konstia kuin valita taksi viisaasti ja varmistua kyydin alkajaisiksi, mitä se maksaa ja kuka siinä operoi.

– Meillä oli maailman parhaiten toimiva taksijärjestelmä ennen uudistusta. Viranomainen hyvin vahvasti ohjasi ja valvoi toimintaa, ja kaikki alalla toimivat olivat koulutettuja ammattilaisia. Nyt kun ala on vapautunut, se antaa mahdollisuuden toimia sellaisille, joilla ei ole mitään käsitystä siitä, mistä taksipalvelujen tuottamisessa on kysymys. Se johtaa siihen, että vastuu on kuluttajalla ja taksin käyttäjällä, Pohjola sanoo.