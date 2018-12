Oulussa yliopisto lähti tukemaan ylioppilaslehteä - Itä-Suomen Uljas taas lakkautetaan ja Tampereen Aviisin kohtalosta päätetään ensi vuonna

Yliopistojen ylioppilaskunnissa käydään keskustelua, onko oikein, että opiskelija on automaattisesti ylioppilaskunnan jäsen ja esimerkiksi ylioppilaslehden kustannuksiin osallistuminen ei ole vapaaehtoista.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto päätti tämän kuun alussa, että ylioppilaslehti Uljas lakkautetaan lopullisesti. Tampereen ylioppilaslehden Aviisin hautajaisia vietetään Tampereella torstaina, koska Tampereen yliopiston ylioppilaskunta on päättänyt Aviisin laittamisesta ainakin ilmestymistauolle.

Aviisin epävarma tulevaisuus liittyy Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistymishankkeeseen.

Vaikka Aviisin tarina loppuisi, on mahdollista, että vastaisuudessakin Tampereella julkaistaan ylioppilaslehteä. Uuden yhdistyneen ylioppilaskunnan edustajisto päättää tammikuussa budjetista ja samalla myös ylioppilaslehti-asiasta.

Tampereen teknillisellä yliopistolla ja Tampereen ammattikorkeakoululla ei ole omaa lehteä. Aviisin päätoimittajan Tuija Siltamäen mukaan Aviisia pidetään leimallisesti Tampereen yliopiston Tamyn ylioppilaskunnan lehtenä.

Yhdistyvien ylioppilaskuntien jäsenistön voi olla vaikea hyväksyä "Tamyn lehteä" uudeksi yhteiseksi lehdeksi.

– Ylioppilaskunnan edustajistossa on ollut paljon poliittista tahtoa, että lähdetään kehittämään uutta yhteistä lehteä. Olisi harmi, jos hyvä lehti ja pitkä perinne vain kevyesti ilman kunnollista keskustelua ja linjaamista lakkautettaisiin, Siltamäki sanoo.

Aviisi on uudistettu kokonaan kolme vuotta sitten, sen pohjalta voisi Siltamäen mukaan lähteä kehittämään uutta lehteä.

– Se olisi erittäin paljon helpompaa, halvempaa ja järkevämpää kuin alkaa tyhjästä synnyttää aivan uutta lehteä.

Lääkäriopiskelijat eivät pitäneet ylioppilaslehteä tärkeänä

Itä-Suomen yliopisto toimii Joensuussa ja Kuopiossa. Kun yliopistot yhdistyivät, myös niiden ylioppilaslehdet yhdistyivät. Kuopiossa ilmestyvä Stimulus ja Joensuun ylioppilaslehti yhdistyivät uudeksi Uljaaksi. Nykyisin sitä ei ole Kuopiossa koettu niin omaksi.

Kuopiossa lääketieteellisessä opiskelevien DeeKu-edustajaryhmä ajoi ylioppilaskunnan edustajistossa Uljaan lakkauttamista. Myös Vihreä lista kannatti Uljaan lakkauttamista.

Vihreän listan Vili Moisio kertoi edustajiston kokouksessa kysyneensä opiskelukavereiltaan ja äänestäjiltään, kuka luki Uljasta. Vastaus oli, että juuri kukaan ei lukenut.

Uljaan lakkauttamisen perusteluna oli myös raha. Raha ratkaisee myös Tampereen ylioppilaslehden tulevaisuuden, kun uusi edustajisto päättää budjetista.

Ylioppilaslehtiä kustantavat yliopistojen ylioppilaskunnat, joiden toiminta rahoitetaan yliopisto-opiskelijoilta perittävillä jäsenmaksuilla.

Itä-Suomen yliopistossa Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS on nostamassa maksuaan ja ylioppilaskunnan edustajisto päätti, että maksun korotusta ei peritä opiskelijoilta ja ylioppilaskunnan nykyinen 126 euron jäsenmaksu säilytetään ennallaan.

Enemmistö edustajistosta oli sitä mieltä, että kun säästää pitää, ylioppilaslehti on oikea säästökohde.

Mikään pakollinen lehden lopettaminen ei budjetinkaan takia olisi ollut, enemmän oli kyse valinnasta.

Siltamäki muistuttaa, että yhtä opiskelijaa kohden jäsenmaksun korotuksessa puhutaan muutamasta eurosta.

– Suurimmalle osalle opiskelijoita parin euron korotus tuskin vaikuttaa niin paljon talouteen.

Ylioppilaskunnan budjetille muutaman euron opiskelijakohtainen korotus taas on merkittävä. Esimerkiksi Tampereen kolmen korkeakoulun yhdistyessä uudessa ylioppilaskunnassa on 18 000 jäsentä. Se kerrottuna muutamalla eurolla on iso summa rahaa.

Oulun yliopiston rehtori pitää ylioppilaslehteä tärkeänä

Uljaan lakkauttamista perusteltiin myös varautumisella mahdolliseen ylioppilaskunnan automaatiojäsenyyden poistumiseen. Esimerkiksi Oulun ylioppilaskunnan edustajisto lisäsi tänä syksynä linjapaperiinsa tavoitteeksi automaatiojäsenyydestä luopumisen.

Jos opiskelijat eivät automaattisesti ole ylioppilaskunnan jäseniä, jää ylioppilaskunnan budjettiin saamatta jääneistä jäsenmaksuista iso lovi.

Osa opiskelijoista arvostelee sitä, että ylioppilaslehden kustannuksiin osallistuminen ei ole vapaaehtoista, vaan ylioppilaslehteä rahoitetaan automaattisesti ylioppilaskunnan jäsenmaksuilla.

Siltamäen mukaan se ei ehkä ole oikeudenmukaista, mutta toistaiseksi ainoa mahdollisuus rahoittaa lehteä.

Oulussa tosin on löydetty toisenkinlainen rahoituskanava. Oulun yliopisto on lupautunut ostamaan paperilehdestä mainostilaa sovitulla summalla.

Yliopiston rehtorin Jouko Niinimäen mukaan painettu lehti on hyvä lisä kampuskehitykseen ja viihtyvyyteen.

Yliopiston tuen ansiosta Oulun ylioppilaslehteä aletaan taas ensi vuonna julkaista myös paperiversiona. Yliopisto ei puutu lehden sisältöön tulevaisuudessakaan.

Rehtori Niinimäki kommentoi Oulun ylioppilaslehdessä, että on hyvä, kun yliopistoympäristössä on journalistisin perustein toimiva media.

– Siinä on jopa pientä vallan vahtikoira -tunnelmaa.