Oulussa vuonna 2026 järjestettäville asuntomessuille haetaan vahvaa identiteettiä – Hartaanselänrannan alue on ainutlaatuinen rakentamiskohde

Pitäisikö tuossa rakentamisessa huomioida Oulun kulttuuriperinteet, en tarkoita tällä puurakennelmia, jotka poltetaan myöhemmin, vaan rakennelmia jotka juhlistavat Oulua Maailman kulttuuripääkaupungiksi 2026? Rakennuspaikka on kuitenkin niin keskeinen, että tuskin tuolta halpoja kohteita työmiehille löytyy, josta Korhonen on huolissaan. Tuo kaareva varikon seinä on kaunis, se täytyy jättää osaksi uutta rakennelmaa. Tuomarikuntaan voisi nimittää myös ulkomaista voimaa, nythän osa on maalikoita ja osa Oulun urautuneita virkamiehiä.