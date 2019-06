Oulussa voi olla 76 kilometriä pyöräilybaanaa vuonna 2030 – kaupungin suunnitelmassa yhteensä 11 baanaa

Pyöräilybaanoja on tarkoitus rakentaa tulevina vuosina lisää. Kaupungin vuoteen 2030 ulottuvassa suunnitelmassa on 11 baanaa, joiden yhteispituus on 76 kilometriä.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina asettaa baanaverkkosuunnitelman nähtäväksi mielipiteitä varten.

Tänä vuonna valmistuu ensimmäinen baana Linnanmaalta keskustaan. Sillä on pituutta seitsemän kilometriä.

Baanaverkko on tarkoitus toteuttaa pääosin olemassa oleville väylille. Muutamia uusia yhteyksiä esitetään myös rakennettavaksi.

Baanojen rakentamiseen pyritään saamaan rahoitusta kaupungin budjetin lisäksi muun muassa valtion rahoituskanavista.

Baanojen rakentamisesta päätetään erikseen vuosittain.