Oulussa vireillä uusi yleisen saunan hanke – saunomisen lisäksi kuppausta ja vanhan kansan saunahoitoja

Anu Rosenberg ja Ulla Tapaninen ilmoittavat molemmat olevansa saunottajia, kylvettäjiä ja kuppareita. He ottavat käsittelyyn vakioasiakkaansa Sanna Stellbergin ja antavat hänelle perinteisen vanhan kansan saunahoidon.

Hän saa tällä kertaa osakseen pesuhieronnan ja vihdonnan koivu- ja katajavastoilla, suolakäärehoidon sekä yrttijalkahoidon kylmäpyyhehieronnalla. Luonnollisesti tunnin kestävässä käsittelyssä lyödään myös löylyä, mutta saunan lämpötilaksi riittää noin 60 astetta.

Molemmilla on oma saunaan ja siihen liittyviin hoitoihin keskittyvä yrityksensä, Rosenbergillä Luonnokas ja Tapanisella Aito Ote. He löivät kolme vuotta sitten päänsä yhteen ja perustivat Ouluun Saunakylpylä-hankkeen. Pääpaino on perinteisessä yleisessä saunassa ja elämyksellisissä hoitosaunoissa.

Ulla Tapaninen antaa Sanna Stellbergille vihta- eli vastahoitoa ja lyö luonnollisesti lisää löylyä kiukaalle. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Mukana on lisäksi ollut parisenkymmentä paikallista yrittäjää sauna-, hyvinvointi-, ja luonnontuotealalta kehittämässä hankkeeseen tuotteita ja palveluita.

Ouluun on viritteillä muitakin yleisiä saunoja, mutta ei sellaista, jossa työskentelisi ammattisaunottajia.

He uskovat, että ulkomailta tulevat matkailijat olisivat kiinnostuneista sellaisesta saunasta.

– Millaisen kuvan haluamme Oulusta antaa suomalaisen saunaperinteen vaalijana. Onko se kuiva, ylikuuma sähkösauna vai perinteeseen nojaava sauna, jossa jaksaa istua pitkään ja saa palvelua kylkeen, Rosenberg pohtii.

Saunakylpylän Ulla Tapanisella ja Anu Rosenbergillä ei tällä hetkellä ole saunaa, missä ottaa vastaan asiakkaita.

Olli Kuivamäki ja hänen yhtiönsä KTC-Group toimivat saunahankkeen rahoittajina ja rakentajina. Yhteistyökumppanina on mukana arkkitehtitoimisto Laatio.

– Olemme kolme vuotta hakeneet aktiivisesti tonttia Saunakylpylälle. Haimme tonttia kaupungilta ja olimme mukana muun muassa Kiikelin tontinluovutuskilpailussa. Nyt etsimme tonttia vapailta markkinoilta, Kuivamäki kertoo.

Saunat voisivat nousta pystyyn nopeastikin, jos paikka löytyisi.

– Tuiran–Toppilan alueelta se voisi löytyä, ja siellä olisi sitä vettä. Hietasaarikin voisi olla vaihtoehto, Kuivamäki mietiskelee.