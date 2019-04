Oulussa vieraillut Suomen Latvian suurlähettiläs kertoo: "Yksi lause tarkoittaa aivan samaa molemmilla kielillä"

Kaleva kysyi torstaina Oulussa vierailleelta Suomen Latvian suurlähettiläältä Kristine Našenieceltä, mitä sellaista meidän suomalaisten olisi hyvä tietää Latviasta, mitä emme jo tiedä. Vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä:

– Vaikka suomen ja latvian kielet ovat erilaisia jo juuriltaankin, meillä on yksi yhteinen lause, joka tarkoittaa aivan samaa molemmilla kielillä. Se on "firma maksaa". Se on ihan totta ja yllättää monet, myös latvialaiset, Našeniece sanoo.