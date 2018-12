Oulussa valaistaan rakennuksia sinivalkoisin sävyin itsenäisyyspäivän kunniaksi, Tuirasta lähtee Suomen muotoinen juoksulenkki

Itsenäisyyspäivää vietetään Oulussa usein eri tapahtumin ja kaupungissa on tänään tarjolla paljon nähtävää ja koettavaa.

Aamupäivästä Tuirasta voi lähteä Suomen muotoiselle, 23 kilometrin juoksulenkille. Suomi101-juoksu lähtee Tuiran Tervaporvarinpuistosta (Koskitie 8) kello 12 ja se kiertää Suomen muotoisen lenkin Oulun alueella. Tarkemmat tiedot tapahtumasta löytyvät Facebookista.

Koivurannan saunalautalla (Kasarmintie 51) pääsee itsenäisyyspäivän juhlasaunaan 10 euron pääsymaksua vastaan. Juhlasaunassa käytössä on ulkoporeamme ja joki pulahtamiseen. Kyseessä on yleinen saunavuoro miehille ja naisille. Sauna on auki kello 12–18.

Kahvitilaisuus sotiemme veteraaneille järjestetään Oulun Musiikkikeskuksen Preludissa kello 12–13. Tilaisuus on sotaveteraaneille ja heidän saattajilleen. Tilaisuudessa jaetaan myös liput kello 13 alkavaan Oulu Sinfonian konserttiin.

Oulu Sinfonia konsertoi Madetojan salissa kello 13 alkaen. Ohjelmistossa on Sibeliuksen ja Madetojan sävellyksiä. Kapellimestarina toimii Taavi Oramo.

Perinteiseen itsenäisyyspäivän ohjelmaan kuuluu ylioppilaiden soihtukulkue, joka lähtee Toripolliisilta kello 17.30. Kulkue matkaa Intiön hautausmaalle. Kokoontuminen on Toripolliisi-patsaan luona kello 17.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeia kajauttaa laulutervehdyksensä kaupungintalon portailla. Tervehdys esitetään kello 17.45.

Useat eri oululaiset rakennukset valaistaan itsenäisyyspäivän kunniaksi sinivalkoisin sävyin. Mukaan ovat ilmoittautuneet Kauppakeskus Valkea, Oulun teatterin torni, Puolivälinkankaan vesitorni, Toriportti, Sokos Hotel Arina, Oulun kaupungintalo. Lisäksi Oulun Energia valaisee Energiatalon Ari Tiilikasen Itsenäisyyspäivä -teoksella ja Lamellipadossa nähdään Leevi Lehtosen Kuohu. Myös Tapio Roseniuksen Hallituskadulla sijaitseva valotaideteos Ambient on mukana.

Koteja ja laitoksia taas kehotetaan sytyttämään ikkunalle kaksi kynttilää kello 18–20 ja osallistumaan näin juhlavalaistukseen.

Tukikohdassa Välivainiolla (Sorvarintie 5) voi osallistua Varjoitsenäisyyspäivä-bileisiin, joissa esiintyy kolme bändiä. Kello 19–22 järjestettävässä tapahtumassa esiintyvät Rattus, Loparit ja Riviera.