Oulussa tiukka linja: Uimashortseissa ei ole altaaseen asiaa – "Ei voi tietää onko samoissa shortseissa hikoiltu ennen altaaseen tuloa"

Uimahalleilla on erilaisia käytäntöjä siinä, millaiset uima-asut sallitaan.

Oulun sananmukaisesti tiukkaa linjaa perustellaan suurella asiakasmäärällä.

Kajaanin Kaukaveden uimahallissa on sallittu syyskuusta alkaen muutkin kuin ihoa myötäilevät uimasortsit. Perusteluna on, että kireiden uima-asujen on huomattu tuntuvan monista asiakkaista epämukavilta.

Naisten ja lasten uima-asut ovat muuttuneet väljempään suuntaan, ja Kajaanissa halutaan sallia väljän ja peittävämmän uima-asun mahdollisuus myös miehille. Alushousut, urheilutrikoot ja pelishortsit ovat Kajaanissakin edelleen kiellettyjä uima-asuja.

Millaisissa sortseissa pääsee altaaseen Oulun uimahalleissa, isännöitsijä Jari Leviäkangas?

– Lahkeelliset, uima-asuksi tarkoitetut sortsit kelpaavat, mutta eivät monesta kangaskerroksesta ommellut löysät sortsit.

Miksi näin tiukka linja?

– Esimerkiksi Kajaanin uimahalliin verrattuna asiakasmäärät ovat Oulussa moninkertaiset. Raksilassa käy vuodessa noin 620 000 uimaria, Raatissa ja Vesi-Jatulissa molemmissa noin 200 000. Jos altaaseen tullaan löysissä urheilusortseissa, mukana kulkee helposti epäpuhtauksia. Henkilökunta ei voi tietää, onko samoissa sortseissa ennen altaaseen tuloa hikoiltu esimerkiksi urheiltaessa.

Pääseekö lähinnä musliminaisten käyttämässä burkinissa Oulun uima-altaisiin?

– Kyllä pääsee, kunhan asu on tarkoitettu nimenomaan uintiin. Uimaburkineja voi ostaa esimerkiksi Oulun uimahalleista.

Täytyykö asiakkaita ohjeistaa usein oikeanlaisista uima-asuista ja saunomisen ja peseytymisen pelisäännöistä?

– Silloin tällöin. Jos joku on menossa altaaseen urheilusortseissa tai kuivin hiuksin, hänet kyllä käännytetään takaisin. On ymmärrettävää, etteivät esimerkiksi ulkomaalaiset aina tiedä, miten suomalaisessa uimahallissa toimitaan. Asiak­kaat kyllä valvovat toisiaan sen verran hyvin, että jos joku yrittää vaikkapa jättää suihkun väliin, häntä huomautetaan. Tärkeää on pestä pois myös kaikenlainen kosmetiikka. Hajuvesi ei kuulu uima-altaaseen.

Jos joutuu käyttämään uima-asua myös uimahallin saunassa terveydellisistä syistä, miten pitää toimia?

– Uimahalleissa myydään uimapukuun kiinnitettäviä käyttöoikeusmerkkejä.

Kuinka ahkeria uimahallien käyttäjiä oululaiset ovat? Keskustellaanko nyt kovasti uuden hallin rakentamisesta?

– Ei keskustella, vaan suorastaan huudetaan. Linnanmaalle tarvitaan ehdottomasti ja pian uusi uimahalli. Raksilan hallilla on lähivuosina edessään iso, ehkä vuodenkin kestävä peruskorjaus. Ilman uutta hallia tilanne menee todella hankalaksi.

Millaiset ovat ensikokemukset sortsien sallimisesta uima-asuna, Kajaanin kaupungin liikuntapalveluvastaava Jari Rajala?

– Kukaan ei ole yrittänyt altaaseen pelisortseissa. Meillä on nyt tähän uuteen käytäntöön liittyen allashygienian teemaviikko, jonka aikana tähdennetään huolellisen peseytymisen merkitystä. Oikeanlainen uima-asu ei auta, jos suihkussa jätetään käymättä.

Miksi Kajaanissa päädyttiin väljentämään uimapukusääntöjä?

– Asiaan vaikutti osaltaan Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton sekä muiden alan yhdistysten antama suositus. Kun naiset ja lapset käyttävät väljiä uima-asuja, on vaikea perustella, miksi sellaiset ovat kiellettyjä miehiltä. Selvitimme sortsit sallivista uimahalleista uuden käytännön hygieniavaikutuksia. Halleista kerrottiin, että sortsien salliminen ei ole vaikuttanut vedenpuhdistusprosessiin tai vesinäytteiden laatuun.