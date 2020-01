Oulussa suunnitellaan yhteistä mallia ylijäämäruoan keräämiseksi talteen – tavoitteena tuoda ruokajonojen rinnalle osallistavampaa ruoka-apua ja yhteisiä ruokailuja

Oulussa suunnitellaan yhteistä mallia ylijäämäruoan keräämiseksi keskitetysti talteen ruoka-avuksi. Diakonia-ammattikorkeakoulun masinoimassa esiselvitysvaiheessa kartoitetaan muun muassa vähittäiskaupat ja tukut. Lisäksi selvityksessä ovat mukana koulut, sairaalat ja muut ruokaa käsittelevät toimijat. Selvitys on yhä kesken ravintoloiden, kauppojen ja ateriapalvelutuottajien osalta.

Syksyllä 2019 käynnistyneen, Oulun prikka -nimeä kantavan hankkeen tavoitteena on tuoda ruokajonojen rinnalle osallistavampaa ruoka-apua ja yhteisiä ruokailuhetkiä.

– Kauppojen hävikki näyttää olevan oletettua vähäisempää. Oulussa kertyy siitä huolimatta kymmeniä ostoskärryllisiä syömäkelpoista ruokaa viikkotasolla. Tällä hetkellä ruoka ei ohjaudu ruoka-apuun, vaan se päätyy biojätteeksi, projektipäällikkö Nina Niemelä Diakista kertoo.

Myös kouluista ja vanhainkodeista jää ruokaa vuosittain tonneittain yli. Lämpimän ruoan hyödyntämiseen liittyy kuitenkin huomattavasti enemmän huomioitavaa kuin valmiiksi pakatun ruoan kohdalla.

– Ajatus yhteisestä logistiikkakeskuksesta ei välttämättä sovellu lämpimän ruoan säilytykseen ja jakeluun. Se vaatii muita ratkaisuja.

Hävikin tehostettu hyödyntäminen tukee myös yhteisöllisyyttä ja osallistavia ruoka-avun malleja. Keskittäminen kokoaa avun antajat yhteen.

– Keskitetty malli tukee sosiaalityötä ja vahvistaa yhteistyön mahdollisuuksia. Pienikin logistiikkakeskus luo myös sosiaalisen työllistämisen polkuja, Niemelä sanoo.

Mallissa yhteistyökumppanina on Vantaan yhteinen pöytä -hanke, jonka pohjalta Helsingin kaupunki on käynnistänyt oman hankkeen. Oulun ja pääkaupunkiseudun hankkeet eivät ole ainutlaatuisia, sillä samankaltaisia viritelmiä on suunnitteilla tai käynnissä useilla paikkakunnilla.

Sosiaalisen näkökulman lisäksi hankkeella on ilmastopoliittisia tavoitteita. Suunnitelmat ovat kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja tukevat Oulun ilmastostrategiaa.