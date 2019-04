Oulussa rakastetaan muovia – Kuivasjärven koulun oppilaat tekevät innokkaasti työtä kierrätyksen ja ympäristön hyväksi

Rotuaarin aukiolla rakastettiin perjantaina iltapäivällä ja illalla todenteolla muovia I love muovi -tapahtumassa. Oulun kaupunki on mukana Ylen kampanjassa, joka auttaa ja rohkaisee asukkaita ja yhteisöjä aloittamaan pakkausmuovin lajittelun.

Tapahtuman käynnisti koulujen välisen muoviliikuntavälinekilpailun finaali. Liikkuva muovi -kilpailuun osallistui Oulussa kymmenen koulua, joista viisi kutsuttiin finaaliin Rotuaarille. Yksi niistä oli Pöllönkankaan koulun Kuivasjärven yksikkö. Suunnitteluun osallistui 15 oppilasta 1–6 -luokilta.

– Meidän ympäristöraatimme otti kutsusta kopin ja keksi koripallojutun kierrätysmuovista. Korislaji sai kilpailussa Innovatiivisin laji -kunniamaininnan, erityisluokanopettaja Tarja Heikkinen kertoo.

I love muovi -kampanjan tapahtuma keräsi iloista väkeä Rotuaarin aukiolle perjantaina. KUVA: Teija Soini

Pöllönkankaan koululla on pitkät perinteet Vihreä lippu -kouluna. Pöllönkankaan koulun kestävän kehityksen tiimin puheenjohtaja Heikkinen kertoo, että Kuivasjärven koulullakin on tehty kaikki samat toimenpiteet kuin Pöllönkankaalla.

– Koululla on muovinkeräysastia. Kierrätysasioita on laitettu kuntoon ottamalla käyttöön myös pahvi- ja kartonkiastiat, tyhjentämällä säännöllisesti paperiroskikset. Syksyllä koululla oli oma hävikkiviikko ja keväällä on vielä siivouspäivä.

– Paljon meillä on asioita jo tehty ja oppilaat ovat innokkaita. Kaksi vuotta kestävään Kestävä kulutus -teemaan on koululla jo tehty alkukartoitus, Heikkinen miettii.

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko ja lehtori Raimo Parkkila Oulun seudun ammattiopistosta (OSAO) esittelivät Rotuaarin tapahtumassa rakennustyömaiden lajittelua.

– Tavoitteenamme on kierrättää 70 prosenttia rakennusjätteestä, Parkkila kertoo.

– Ja muovi ei ole vain roska, vaan myös raaka-aine. Koska sitä kuitenkin syntyy, se tulisi saada hyötykäyttöön, Matinmikko jatkaa.

Matinmikko muistuttaa, että ammattiopistosta valmistuneet oppilaat vievät lajittelun ilosanomaa omiin työpaikkoihinsa.

– Nuoret ovat todella valveutuneita. He haluavat lajitella ja tehdä asiat hyvin, Matinmikko sanoo.