Oulussa pienten asuntojen vuokrat jatkavat kolmen prosentin nousua – uusien yksiöiden rakentamisen ennustetaan hidastuvan lähivuosina

Yksiöiden ja kaksioiden vuokrat jatkavat nousuaan Oulussa kolmen prosentin kasvua. Rovaniemellä kaksioiden vuokrat ovat laskeneet. Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja arvioi, että uusien pienten asuntojen rakentaminen hidastuu lähivuosina.

Pienten asuntojen vuokrat jatkavat Oulussa kolmen prosentin kasvua, kertovat Suomen Vuokranantajat. Oulussa mediaanivuokra yksiöstä on 499 euroa ja kaksiosta 635 euroa kuukaudessa.

– Pienten asuntojen markkinat ovat kaikissa kasvavissa kaupungeissa hyvät. Vaikka vuokrien kasvukehitys onkin tasaantunut, kun vuosivauhti on ollut aiemmin jopa 3–4 prosentin luokkaa. Nyt vuokrien nousu on koko vuokra-asuntokannan osalta 1,1 prosenttia, Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva kertoo.

Kokoluokittain katsottuna varsinkin yksiöiden hintojen nousu on muita asuntoja voimakkaampaa. Pienten asuntojen vuokrat noudattavat Oulussa samanlaista kehitystä kuin Suomen muissa opiskelijakaupungeissa. Suomen Vuokranantajien mukaan samaan aikaan, kun yksiöiden ja kaksioiden vuokrat ovat nousseet Oulussa, niiden mediaanikoko on pienentynyt puolen neliömetrin verran.

Oulussa on rakennettu paljon uusia pieniä asuntoja viime vuosina. Toiminnanjohtaja Koro-Kanerva kertoo, että Oulussa yksiöissä asuvien ruokakuntien määrä on lähtenyt hienoiseen kasvuun, kun taas esimerkiksi Helsingissä niiden osuus on pysynyt tasaisena.

Oulussa on käyty paljon keskustelua pienten asuntojen määristä uusissa rakennettavissa taloissa. Vuokranantajien toiminnanjohtajan mukaan vuokratason kehitys kertoo kuitenkin pienten asuntojen tarpeesta. Vuokrien kehityksestä ei voi kuitenkaan täsmällisesti arvioida kuinka paljon uudet kalliit asunnot nostavat vuokrien keskitasoa

– On vaikeaa erotella, mikä osa kehityksestä on uudesta rakentamisesta johtuvaa ja mikä kysynnän ja tarjonnan vaikutuksesta johtuvaa. Etenkin keskusta-alueilla yksiöiden kiinnostavuus on kuitenkin korkealla tasolla kaikissa isoissa kaupungeissa niin sijoittajien kuin vuokralaisten osalta, Koro-Kanerva arvioi.

Uusien pienten asuntojen rakentamisen tahti hidastunee lähivuosina. Koro-Kanervan mukaan muutos näkyy jo rakennuslupien määrässä. Parin kolmen vuoden sisällä uudisrakentaminen pysyy kuitenkin vielä korkealla verrattuna pitkän aikavälin määriin.

Uudisrakentaminen heiluttaa asuntojen hintatasoa huomattavasti. Uusien asuntojen hinta- ja vuokratasot ovat pakostakin korkeammat kuin vanhoissa asunnoissa. Toisaalta liiallinen rakentaminen kääntää hinnat laskuun.

Rovaniemellä kaksioiden vuokrien hinnat ovat laskeneet huomattavasti vuoden aikana. Kaksion mediaanivuokra on tällä hetkellä Rovaniemellä 615 euroa kuukaudessa.

Vuokrien lasku viittaa Mia Koro-Kanervan mukaan siihen, että kaksioita on tarjolla kaupungissa enemmän kuin niille on kysyntää.

Rovaniemellä vuokra-asuntotarjontaan ja hintoihin vaikuttaa vertaismajoituksen yleisyys. Lapin yliopistossa tehdyn tutkimuksen perusteella kaupungissa on 14 Airbnb-asuntoa tuhatta asukasta kohti. Noin 650 000 asukkaan Helsingissä vastaava luku on neljä asuntoa tuhatta asukasta kohti ja 1,6 miljoonan asukkaan Barcelonassa 12 asuntoa tuhatta asukasta kohti.

– Airbnb:llä on väistämättä vaikutuksia siihen, paljonko vuokra-asuntoja on tarjolla pitkäaikaiseen asumiseen ja millä hinnalla, Koro-Kanerva sanoo.