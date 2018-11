Oulussa otetaan koululaisia mukaan kehittämään kouluruokaa

Mitä elintärkeää maidossa on? Ne purkit kaupan hyllyissä on täynnä niin prosessoitua tavaraa, ettei sitä voi enää maidoksi kutsua. Sitä paitsi ihminen on ainoa eläin joka juo toisen eläimen maitoa vielä kasvuiän ohitettua, aika naurettavaa. Suomessa juodaan melko paljon maitoa ja silti suomessa on tosi paljon osteoporoosia. Kalsiumia ja d-vitamiinia saa kyllä muualtakin.