Oulussa opiskeleva Heini Peltomäki, 16, maalaa tauluja päällään, koska cp-vamma estää käsien käytön – "Taide tuo minulle sellaisen fiiliksen, että olen hyvä tässä", katso video

Kypärä päähän, ja taiteen teko voi alkaa.

Kypärä on tässä tapauksessa pehmeästä materiaalista valmistettu kehikko, jonka etupuolelle otsan kohdalle saa kiinnitettyä haluamansa piirtimen. Viime aikoina Heini Peltomäki on halunnut siihen siveltimen. Nyt hän on luvannut näyttää, miten maalataan pelkästään päätä käyttäen.