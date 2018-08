"Oulussa on valtavasti katuja, joilla ei ole pyöräteitä ollenkaan" – pyörä kuuluu ajoradalle pyörätien puuttuessa, mutta kaikki autoilijat eivät sulata sitä

Eiköhän nämä liikennesuunnittelijat ole osaltaan sekoittaneet pyöräilijöiden päät omalla logiikallaan. Kun Nummikatua ajaa Uusikadun (tai Uudenkadun) yli, on Teknopoliksen rakennustyömaan kohdalla pyörille ajokielto merkki, koska työmaa tukkii jalkakäytävän. Tästä saa sen käsityksen, ettei ajoradallakaan saa ohittaa kyseistä kohtaa? Tänä kesänä on ollut poikkeuksellisen paljon pyöräteitä tukkivaa työmaata, joissa oletetaan pyöräilijöiden tuntevan kaikki kiertopolut. Yksi ärsyttävämpiä tiesulkuja on ollut Ainolan läpiajo, siellähän on rakenteilla joku "Tuomion Temppeli", joka ei ylety edes tielle. Onneksi on Talvi tulossa ja rakennusmiehet siirtyy sisälle homekorjauksiin. Autoilijoiden kanssa ei ole ollut ongelmia, aina on päässyt kulkemaan!