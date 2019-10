Oulussa on suurista kaupungeista maan alhaisin HPV-rokotekattavuus – myös alueen ympäristökuntien tilanne on huono

Koko suomessa noin 70 prosenttia yläkouluun menevistä tytöistä on saanut HPV- eli papilloomavirusrokotteen. Tiedot käyvät ilmi kansallisesta rokotusrekisteristä.

Suurista kaupungeista alhaisin rokotuskattavuus on Oulussa, jossa rokotetaan vuonna 2006 syntyneistä tytöistä 65 prosenttia. Korkein kattavuus on Vantaalla, jossa samasta ikäluokasta rokotetaan 75 prosenttia.

HPV-rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan, ja se annetaan alakoulun viidennellä luokalla.

– Ruotsissa koko maan HPV-rokotusten kattavuus on 85 prosenttia. On vaikea ymmärtää, miksi meillä lähes kolmannes jättää rokotteen ottamatta. Tutkimustiedon mukaan rokote on turvallinen ja antaa parhaan ja pitkäaikaisimman suojan syöpää vastaan, kun se otetaan riittävän aikaisin. Siksi sen ottamista ei kannata lykätä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Tuija Leino tiedotteessa.

Rokotuskattavuus on edelleen alhaisin Pohjanmaan rannikkoalueella. Raahessa rokotetaan vuonna 2006 syntyneistä tytöistä vain 38,9 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla on maakuntien osalta yksi alhaisimpia HPV-rokotekattavuuksia, 58,1 prosenttia.

Oulun alueen ympäristökunnissa rokotekattavuus on maan keskiarvoon nähden huono. Lumijoella rokotetaan vuonna 2006 syntyneistä tytöistä 40,7, Hailuodossa 42,9, Tyrnävällä 45,3, Limingassa 46,1 ja Muhoksella 56,2 prosenttia.

Korkein kattavuus maakunnista on Pohjois-Savossa, jossa HPV-rokotteen saa 83 prosenttia tytöistä.

Rokote torjuu syöpiä tehokkaasti

Papilloomavirus aiheuttaa useita eri syöpiä, kuten suuontelon, suunielussa erityisesti kielentyven ja nielurisojen sekä peräaukon, peniksen, kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien syöpiä. Lisäksi HPV aiheuttaa osan alanielun, kurkunpään, nenänielun ja suunielun muiden alueiden syövistä.

HPV tarttuu iho- ja sukupuolikontaktissa. Noin 80 prosenttia ihmisistä saa vakavalle taudille altistavan HPV-tartunnan elämänsä aikana.

Rokote estää noin 90 prosenttia kohdunkaulan syövästä ja jopa 95 prosenttia kahden yleisimmän HPV-tyypin aiheuttamista kohdunkaulan syövän esiasteista. Juuri nämä tyypit aiheuttavat myös suurimman osan syövistä.

– HPV-rokote on tehokas keino suojautua useilta eri syöviltä ja niiden esiasteilta, ja se on tarkoitettu ihan kaikille tytöille, Tuija Leino sanoo.

HPV-rokote tuli osaksi kansallista rokotusohjelmaa vuonna 2013. Rokotussarjaan kuuluu kaksi annosta. Tällä hetkellä HPV-rokote annetaan vain tytöille, mutta hallituksen talousarvioesityksen mukaan myös pojat saavat rokotteen ensi vuonna.