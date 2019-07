Oulussa näpistyksestä kiinni jäänyt mies selvisi ilman sakkoja – syyllistynyt vuodessa 59 eri omaisuusrikokseen

Oulun poliisi tiedottaa 34-vuotiaan oululaismiehen jääneen kiinni sunnuntaina kauppaliikkeessä kiinni näpistyksestä. Paikalla käynyt poliisipartio kuulusteli miestä, mutta vapautti tämän kuulustelun jälkeen.

Poliisin mukaan miehelle ei annettu sakkoa, sillä mies on vuoden sisällä syyllistynyt yhteensä 59 eri omaisuusrikokseen. Henkilön rikosnimikkeistä yleisin on näpistys, mutta hän on syyllistynyt omaisuusrikoksista myös varkauteen, moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen ja varkauden yritykseen.

Poliisi tiedottaa, että kyseisen henkilön rikoshistoriassa muita kuin omaisuusrikoksia ovat rattijuopumus, huumausaineen käyttörikos sekä kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.