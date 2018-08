Oulussa maan pisin jono ajokokeeseen – inssiajoon pääsyä saa odottaa kolme viikkoa

Heinäkuisen ajokorttilakimuutoksen myötä ajokokeisiin on ollut vaikea päästä kautta maan. Kaikista heikoin tilanne löytyy Oulusta. Seuraavat vapaat ajokoeajat löytyvät elokuun lopusta.

– Pahimmat jonot ovat Oulussa ja pääkaupunkiseudulla. Muualla odotusajat alkavat olla kohtuullisia, Ajovarman toimitusjohtaja Hannu Pellikka kertoo.

Ajokokeiden ruuhkaantuminen johtuu siitä, että tutkinnon vastaanottajia ei ole tarpeeksi. Lakimuutoksen myötä ajokoe kestää nyt tunnin, kun aiemmin koe kesti 45 minuuttia.

– Aiemmin tutkinnon vastaanottaja ehti ottaa vastaan kahdeksan ajokoetta päivässä. Nyt yksi henkilö ehtii ottaa vastaan korkeintaan kuusi koetta päivässä, Pellikka sanoo.

Oulussa ajokokeen voi suorittaa vain yhdessä paikassa, Ruskon Ajovarmassa. Normaalisti Ruskossa on töissä 8 tutkinnon vastaanottajaa, tosin osa heistä on kesäaikaan lomalla. Tilannetta on paikattu ylitöillä ja lomien jaksottamisella.

Lakiuudistuksen myötä Ruskoon rekrytoidaan yksi uusi tutkinnon vastaanottaja, joka aloittaa työt syyskuussa.

– Silloin tilanne viimeistään normalisoituu, Pellikka sanoo.