Oulussa lukioon uppoaa 2 500 euroa, eivätkä digikirjat ole juuri laskeneet hintaa – vähävaraiset voivat nyt hakea oppimateriaalilisää

Oulussa lukion pakollisista maksuista kertyy noin 2 500 euron kuluerä. Digikirjat eivät ole syrjäyttäneet perinteistä paperista kirjaa.

Lukiolaisten lukukausi alkaa peruskoulujen tapaan tänään torstaina. Kolmen vuoden lukiokoulutuksen hinta on huomattavasti ammattikoulututkinto kalliimpi. Hintaeron tekevät lukion kurssikirjat, joiden kuluja helpottamaan on kuun alusta alkaen ollut mahdollista hakea oppimateriaalilisää. Kuukausittain maksettava lisä on tarkoitettu vähävaraisten perheiden toisen asteen opiskelijoille.

Kelan etuuspäällikkö Piia Kuusisto kertoo niin kutsutun tarvikelisän olevan toivottu uudistus, josta Kela on saanut paljon positiivista palautetta.

– Lisän ehdot täyttäville opintukea jo saaville opiskelijoille lisä maksetaan automaattisesti tuen yhteydessä. Uusien opiskelijoiden ja alle 17-vuotiaiden on haettava oppimateriaalilisää Kelalta.

Lisän arvo on 46,80 euroa, ja se maksetaan ehdot täyttäville toisen asteen opiskelijoille kerran kuukaudessa.

Oulun kaupungin lukiojohtaja Pekka Fredriksson kertoo, että lukiokoulutuksen suosio on hinnasta huolimatta ollut tasaisessa kasvussa. Tänä lukuvuonna Oulun kaupungin lukioissa aloittaa noin 1 500 uutta opiskelijaa. Kaupunki on lisännyt pelkästään Haukiputaan ja Kastellin lukioihin yhteensä 80 lisäpaikkaa.

Fredriksson on viime vuonna arvioinut yhdessä Oulun lukioiden rehtorien kanssa, että lukion hinta on Oulussa noin 2 500 euroa. Hintaan on laskettu itse kustannettu kannettava tietokone. Fredrikssonin mukaan Oulun lukioiden välillä ei ole hintaeroa.

Lukion pakollisten menojen lisäksi rahaa palaa kolmen vuoden aikana myös mahdollisiin vapaaehtoisiin tapahtumiin, kuten penkkareihin ja Vanhojen tansseihin.

– Nämä kustannukset ovat sitten perheen oma satsaus. Varsinkin vanhojen kohdalla mopo on ehkä hiukan lähtenyt käsistä hinnan suhteen, vaikka toki kyseessä on lukiolaiselle tärkeä traditio.

Paperinen kirja pitää pintansa

Sähköiset lisenssit, eli digikirjat, eivät juuri ole laskeneet lukion hintaa. Uusia ja käytettyjä oppikirjoja myyvän Jameran työntekijät Sanni Antikainen, Tuulia Tuomaala ja Johanna Lohi kertovat, että vaikka sähköinen kirja on hiukan paperista halvempi, sitä ei voi myydä eteenpäin.

– Lisenssi on henkilökohtainen, joten käytännössä se on kalliimpi kuin paperinen kirja, jonka voi yleensä aina myydä seuraavalle, Tuomaala kertoo.

Jamera myy perinteisten kirjojen lisäksi kustannusyhtiö Otavan sähköisiä kirjoja.

Koulumaailman sähköistyminen näkyy Jameralla esimerkiksi käytettyjen läppärien lisäämisellä valikoimaan. Sanni Antikainen kertoo, että paperiset kirjat pysyvät suosiossa.

– Lähes aina otetaan paperinen kirja, jos saa valita.

Laanilan lukiossa toisen vuoden aloittava Jere Järvelä kertoo hankkivansa kirjansa käytettynä, jos vain valikoimaa on. Tiistaina Jamerassa lukuvuoteen valmistunut Järvelä on sitä mieltä, että lukio on kallis.

– Ostin noin 250 euroa maksavan läppärin lukion aloittaessani. Ilmankin olisi voinut pärjätä, mutta kone oli lukion vaatimus.

Järvelä kertoo suosivansa aina perinteistä kirjaa kurssimateriaalina.

– Viime lukuvuonna kävin opon kurssin koneella, koska oli pakko. Muuten olen opiskellut paperisista kirjoista, ja saanut niitä myös hyvin myytyä eteenpäin.

Pienemmät lukiot kilpailevat hinnalla

Oulun naapurikuntien pienemmät lukiot houkuttelevat opiskelijoita muun muassa tarjoamalla ilmaisia lukiokirjoja ja muita etuja. Esimerkiksi Iin lukio tarjoaa oppilailleen pakollisten kurssien kirjat sekä kannettavan tietokoneen. Iin lukion rehtorin Tuomas Kulhan mukaan Iissä lukion käyminen maksaa 100–500 euroa.

– Opiskelijan täytyy hankkia normaalit opiskeluvälineet, kuten kynät ja laskin itse. Lisäksi syventävien kurssien kirjat ovat omakustanteisia. Lopullinen hinta riippuu tästä syystä kurssivalinnoista, Kulha kertoo.

Syksystä 2017 lähtien lukio on tarjonnut opiskelijoille myös oman läppärin, jonka saa pitää itsellään valmistuttuaan.

Iin lukion opiskelijamäärät ovat viime vuosina kasvaneet. Iissä opiskelee 180 opiskelijaa, joista 69 aloittaa opintonsa tänä syksynä.

Kulha uskoo, että pakollisten kurssien oppikirjoilla on ollut positiivinen vaikutus Iin lukion opiskelijamääriin, muiden opintososiaalisten etujen ja aktiivisen markkinoinnin lisäksi.

Myös esimerkiksi Muhoksen ja Utajärven lukiot tarjoavat opiskelijoille etuja Oulun lukioihin nähden. Muhoksen lukio tarjoaa kaikki muut paitsi kielten oppikirjat viime vuonna aloittaneille ja tämän vuoden uusille oppilaille. Kolmatta vuottaan opiskelevat saavat osan kirjoista ilmaiseksi. Muhos tarjoaa myös kannettavan, josta oppilas maksaa 130 euron omavastuun.

Utajärven lukiolaiset saavat maksutta käyttöönsä kaikkien kurssien oppikirjat sekä oman läppärin. Utajärven lukio mainostaa nettisivuillaan opiskelun lukiossa olevan Utajärvellä yhtä edullista kuin opiskelu peruskoulussa.