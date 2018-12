Oulussa kehitettiin menetelmä uuden makeutusaineen tuottamiseen ja kysyimme, onko brazzeiinista sokerin korvaajaksi – "Tärkein ominaisuus on sivumakujen puuttuminen"

Oulun yliopiston professori Lloyd Ruddockin johtama tutkimusryhmä on kehittänyt menetelmän, jossa muokatuilla bakteereilla voidaan tuottaa sokeria korvaavaa brazzeiinia.

KUVA: Pekka Peura

Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa toimiva tutkijaryhmä on kehittänyt menetelmän, jolla pystytään tuottamaan luonnonmukaista makeutusainetta brazzeiinia.

Siitä on jo pitkään odotettu markkinoille uutta makeutusainetta, mutta sen teolliseen tuottamiseen ei ole toistaiseksi löydetty ratkaisua.

Mitä on brazzeiini, tutkijatohtori Mirva Saaranen?

– Se on Länsi-Afrikassa kasvavan hedelmän proteiini, paljon sokeria makeampi. Hedelmän paikallinen nimi on oubli, joka tulee ranskan kielen unohtamista tarkoittavasta verbistä oublier. Hedelmää on makeutensa vuoksi käytetty vierottamaan lapsia äidinmaidosta. Hedelmää on käytetty paikallisesti satoja vuosia, mutta lajia ei pystytä viljelemään eikä brazzeiinia pystytä eristämään hedelmästä kaupallisesti kannattavilla menetelmillä.

Miten Oulun yliopistossa keksittiin tutkia brazzeiinia?

– Alunperin ajatus lähti meillä jo aiemmin patentoidusta CyDisCo-nimisestä menetelmästä, jolla on tehty etenkin lääkinnällisiä proteiineja. Professori Lloyd Ruddock kuitenkin pohti, että voitaisiinko menetelmän avulla ehkäistä sairauksia jo ennen kuin ne syntyvät. Siitä syntyi ajatus etsiä sokerille korvaavia aineita.

Brazzeiini ja sen ominaisuudet on tunnettu pitkään, me emme tätä keksineet. Sen hyödyntämisen ongelma on kuitenkin ollut kaupallisessa kannattavuudessa.

Mikä on CyDisCo-menetelmä?

– Se on menetelmä, jossa bakteerisoluun tuodaan tekijöitä muista organismeista. Näiden muiden tekijöiden avulla bakteerisolu pystyy valmistamaan hankalia ja monimutkaisia rakenteita. Bakteerin tuotantokoneistoon tuodaan siis uusia, tehokkaampia ominaisuuksia. Tähän asti menetelmää on käytetty lähinnä tieteellisissä perustutkimusprojekteissa monenlaisten rakenteellisesti vaikeiden proteiinien tekemisessä.

Menetelmällä voidaan tuottaa erityisesti monimutkaisia, niin sanottuja rikkisiltoja sisältäviä proteiineja. Rikkisillat ovat kemiallisia rakenteita, joiden muodostaminen bakteereissa on haastavaa.

CyDisCo on lisensoitu jo monelle yritykselle, jotka tekevät menetelmällä omia proteiinejaan, kuten lääkeproteiineja sekä elintarvikkeissa ja pesuaineissa tarvittavia entsyymejä.

Miten menetelmä saatiin soveltumaan brazzeiinin tuottamiseen?

– Erittäin hyvin, jo ensimmäinen testi oli hyvin lupaava. Ilman menetelmää emme saaneet yhtään brazzeiinia tuotettua.

Mikä on aiemmin estänyt brazzeiinin tuotannon, professori Lloyd Ruddock?

– Useat yritykset ovat yrittäneet tuottaa brazzeiinia, mutta esteeksi ovat aina nousseet tuotantokustannukset. Sokeri on halpaa, joten myös sen korvaajan on oltava halpaa.

Millä tavoin brazzeiini on parempi vaihtoehto kuin muut sokeria korvaavat makeutusaineet, esimerkiksi stevia?

– Tärkein brazzeiinin ominaisuus on se, että sillä ei ole sivumakua. Esimerkiksi steviassa on metallinen sivumaku. Brazzeiinin maku on hyvin sokerin kaltainen.

Ovatko elintarvikealan yritykset olleet kiinnostuneita brazzeiinista?

– Kyllä, useat yritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa olla mukana testaamassa sitä.

Missä kaikessa brazzeiinia voidaan käyttää, tutkijatohtori Mirva Saaranen?

– Oikeastaan missä vain. Se kestää hyvin lämpöä ja happamuuden vaihteluita, joten se sopii virvoitusjuomiinkin.

Milloin brazzeiinia saadaan elintarvikkeisiin?

– Vaikka menetelmä on jo olemassa, sille pitää saada hyväksyntä Euroopan elintarviketurvallisuusvirastolta. Tarkoituksemme on hakea uuselintarvikelupaa, ja kokonaisuudessaan lupaprosessi vienee useamman vuoden.

Jo nyt selvitetään kuitenkin kaupallistamispotentiaalia tuotantoon Business Finlandin rahoittamassa TUTLI (Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa) -projektissa. Elintarviketeollisuuden yrityksiä on projektissa mukana ja he voivat jo testata brazzeiinia omissa tuotteissaan samaan aikaan kun lupaprosessi on meneillään.