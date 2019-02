Oulussa aloitetaan lähiöpoliisitoiminta Tuirassa – vuoden loppuun asti kestävään projektiin on nimetty kaksi poliisia

Oulun poliisilaitos ja Oulun kaupunki ovat aloittaneet lähiöpoliisitoiminnan Tuirassa. Projekti kestää vuoden 2019 loppuun saakka, ja siihen on nimetty kaksi poliisia.

Ylikomisario Jyrki Kivirinta kertoo, että kyseessä on valvonta- ja hälytyspuolen partio, joka tekee työvuoronsa Tuiran alueella.

– Tehtävät, jotka Tuiran alueelta tulee heidän työvuoron aikana, tulevat heidän hoidettavakseen.

Aloite lähiöpoliiseista on tullut sisäministeriöstä, josta on jaettu poliisilaitoksiin rahaa toiminnan aloittamiseksi. Kivirinta sanoo, että lähiöpoliisitoiminta ei liity mitenkään Oulussa viime kuukausina julki tulleisiin seksuaalirikostapahtumiin.

– Tämä hanke on alkanut jo paljon aikaisemmin.

Hankkeen taustalla on muiden Pohjoismaiden tilanne, joissa tietyissä lähiöissä syrjäytyminen ja turvattomuus ovat yleisempiä ilmiöitä kuin muualla. Lähiöpoliisin tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoumista sekä estää syrjäytymistä ja radikalisoitumista.

Kivirinta korostaa, että lähiöpoliisi toiminnan alkaminen Tuirassa ei tarkoita sitä, että se olisi Oulun vaarallisinta tai turvattominta asuinaluetta. Se valikoitui lähiöpoliisitoiminnan pilottikohteeksi yhdessä Oulun kaupungin kanssa.

– Tuiralla on monipuolinen profiili. Se on tiivis alue ja sijaitsee lähellä Oulun keskustaa. Siellä on myös erilaisia palveluita ja erilaisia asumismuotoja, Kivirinta luettelee.

Kivirinta sanoo, että lähiöpoliisin halutaan olevan mahdollisimman helposti lähestyttävä. Lähiöpoliisit tekevät myös tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspuolen sekä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Tuiran lähiöpoliiseiksi valittujen henkilöiden virkaikä on noin viisi vuotta, ja he ovat työskennelleet työuransa aikana myös rikostutkinnan puolella. Kivirinnan mukaan he ovat myös linkki muulle poliisin organisaatiolle. Lähiöpoliisit voivat esimerkiksi organisoida jonkin valvontakampanjan alueellaan.

Lähiöpoliisihanke on nyt pilottivaiheessa, ja toiminta jatkuu tämän vuoden loppuun saakka. Se jälkeen hankkeen vaikutus arvioidaan ja mietitään, jatketaanko toimintaa.