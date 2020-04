Oulussa alkoi suuren huumejutun käsittely – Syyttäjä: Huumekauppaa johdettiin Serbiasta ja kannabista viljeltiin muun muassa Haapavedellä ja Hyrynsalmella

Oulun käräjäoikeudessa on ryhdytty käsittelemään laajamittaiseen kannabiksen viljelyyn ja myyntiin liittyvää rikosvyyhteä. Siinä on syyttäjät vaativat kaikkiaan kahdeksalle henkilölle tuomioita törkeistä huumausainerikoksista tai avunannosta törkeisiin huumausainerikoksiin. Vyyhdessä on nostettu myös useita lievempiä syytteitä.

Kannabista kasvatettiin neljässä kiinteistössä

Syyttäjät väittävät, että Suomessa toimi ainakin vuosien 2016-2019 välisenä aikana järjestäytynyt rikollisryhmä, jota johdettiin Serbiasta käsin.

Syyttäjien mukaan tuo ryhmä oli erikoistunut kannabiksen laittomaan viljelyyn ja myyntiin. He väittävät, että ryhmä hankki Suomesta käyttöönsä neljä kiinteistöä, joissa kasvatettiin laajamittaisesti kannabista. Nuo kiinteistöt sijaitsivat Haapavedellä, Hyrynsalmella, Suomussalmella ja Kemiönsaaressa.

Syyttäjien mukaan vyyhdessä lähetettiin Serbiasta työläisiä Suomeen hoitamaan käytännön viljelyä. He väittävät, että valmis kannabis myytiin Suomessa useiden kilojen erissä ja huumekaupasta saadut tuotot siirrettiin valtaosin rikollisryhmän johtohenkilöille. Heidän mukaansa ryhmän toiminnassa hyödynnettiin vääriä ja väärennettyjä matkustusasiakirjoja.

Syyttäjät haluavat, että vyyhdessä tuomitaan valtiolle rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä lähes 200 000 euron edestä.

Lisäksi valtiolle vaaditaan muun muassa rikoksissa käytettyjen kiinteistöjen arvoja, vääriä asiakirjoja sekä vääriä rajanylitysleimasimia ja leimasintyynyjä.

Osa syytetyistä myöntää törkeitä tekoja

Osa syytetyistä kiistää syytteensä, mutta osa myöntää syyllistyneensä toiminnallaan törkeään huumausainerikokseen. He kiistävät kuitenkin esimerkiksi sen, että he olisivat osallistuneet järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan.

Oikeudenkäynti järjestetään videoneuvotteluyhteyden välityksellä peräti 12 eri paikasta. Siihen osallistuu osapuolia eri puolilta Suomea muun muassa vankiloista Vaasasta, Mikkelistä, Turusta ja Oulusta.

Käräjäoikeus käsittelee asian vahvennetussa kolmen tuomarin kokoonpanossa. Myös syyttäjiä on kaksi. Asian käsittelylle on varattu aikaa kahdeksan päivää. Tuomio annetaan myöhemmin.

Juttua päivitetään.