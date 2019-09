Ouluntien risteys Tupoksessa saa liikennevalot – risteyksessä on sattunut paljon kolareita

Kolarialttiin Ouluntien eli vanhan nelostien risteyksen liikenneturvallisuutta Tupoksessa parannetaan liikennevaloilla.

Liikenneturvallisuusvastaava Seppo Heikkinen Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta kertoo, että pari vuotta sitten Vesikarintielle ja Tyrnäväntielle rakennettiin pisaranmuotoiset saarekkeet hidastamaan vauhdikkaita yliajoja, mutta tilanne ei parantunut niin paljon kuin toiveissa oli.

Liikenne on kasvanut alueella niin paljon, että sujuvuudenkin kannalta on ollut ongelmia. Vilkkaina aikoina, etenkin aamun ja iltapäivän työmatkaliikenteessä on risteyksessä saattanut joutua odottelemaan.

– Me lähdemme nyt liikkeelle jämäkämmillä toimenpiteillä, Heikkinen sanoo.

Täsmällistä aikataulua ei Heikkinen vielä osaa sanoa, mutta asioita koetetaan viedä eteenpäin mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Onnettomuuksia on kuitenkin sattunut ja tapahtunut risteyksessä sen verran paljon.

– Ensimmäiset selvitykset ovat asian suhteen vasta menossa, mutta kyllä me olemme todenneet valo-ohjauksen olevan tässä tapauksessa toimivin ja tehokkain menetelmä.

Valo-ohjausta puoltaa asutuksen ja työmatkaliikenteen ohella myös se, että ratkaisu tulee helpottamaan kevyttä liikennettä. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät risteyksen yli turvallisemmin.

– Kun tiedetään maankäytön moottoritien ja vanhan nelostien välillä lähivuosina kasvavan, sekin aiheuttaa paineita siihen, että liittymän toimivuus saadaan kuntoon.

Limingan kunnalla on maankäytön suhteen aika pitkällä olevia suunnitelmia, jotka lisäävät liikennettä. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kehittäminen on joka tapauksessa lähivuosina ajankohtaista.

– Kannattaa mennä etupainoisesti, kun ongelmiakin on nyt olemassa.

Kustannuksia on vielä Heikkisen mukaan liian aikaista arvioida, mutta jos mietitään paikkaan esitettyä kiertoliittymää ja liikennevaloja, niin liikennevaloratkaisu on halvempi.

– Veikkaan, että valo-ohjauksella toteutusaikataulu on myös paljon nopeampi.