Oulunseudun Fysioterapia valittiin Vuoden Kuntoutusyrittäjäksi

Oulussa toimiva Oulunseudun Fysioterapia on valittu Vuoden 2018 Kuntoutusyritykseksi. Valinnan teki Suomen Kuntoutusyrittäjät ry.

Oulunseudun Fysioterapialla on viisi toimipaikkaa ja 13 työntekijää. Yritys on perustettu 26 vuotta sitten.

–Aina kun tilat ovat jääneet pieniksi, on muutettu isompaan. Ja kun oven takana on ollut kahden viikon ajan jonoa, on palkattu uusi työntekijä, yrittäjä Sirpa Erho kertoo tiedotteessa.

Erho sanoo olevansa huolissaan siitä, että viime aikoina asiakkaiden kuntoutusmääriä on vähennetty säästöjen nimissä.

– Ensimmäistä kertaa koko yrityksemme historiassa on tapahtunut niin, että monioireisen, vaikeasti vammaisen lapsen kuntoutus lopetettiin sillä perusteella, ettei hänestä koskaan tule omatoimista. Fysioterapeuttina tiedän seuraukset, muun muassa nivelten jäykistymisen ja hengityksen vaikeutumisen, Erho sanoo.