Oulunsalon kirjasto suljettu ainakin vielä reilun viikon ajan pölyhaitan vuoksi

Oulunsalon kirjasto on suljettu ainakin 19. maaliskuuta saakka korjaus- ja huoltotöiden aiheuttaman mittavan pölyhaitan vuoksi. Kirjasto suljettiin asiakkailta 18. helmikuuta.

Kirjaston sisäilmaa tutkitaan ja puhdistustöitä jatketaan. Tavoitteena on avata kirjasto asiakkaille keskiviikkona 20. maaliskuuta. Tilanteen edistymisestä kerrotaan kirjaston verkkosivuilla sekä Oulunsalon kirjaston ovessa olevassa tiedotteessa.



Varaukset, joiden noutopaikaksi on merkitty Oulunsalon kirjasto, voi noutaa Kaakkurin kirjastosta. Kaakkurin kirjasto on avoinna arkisin kello 10–19 sekä lauantaina 9. ja 16. maaliskuuta kello 9–15.



Erääntyvät lainat voi palauttaa myös muihin Oulun kaupungin kirjastoihin tai OUTI-kirjastoihin.



Kirjastoauto Teuvo palvelee Oulunsalossa normaalin aikataulunsa mukaisesti:

• Maanantaina 11.3. ja 18.3. Pitkäkankaan koululla klo 9.20–9.50, Niemenrannan koululla klo 10.00–10.40 ja Salonpään koululla klo 10.50–11.10.

• Torstaina 14.3. Varjakassa (Keskipiirintie 9) klo 16.25–16.35.

• Torstaina 21.3. Niemenrannassa (Nuottamiehentie 1) klo 16.20–16.40.