Oulunsalon ampumaradan melusta valitetaan – mökkiläiset kokevat radan käyttöajat kohtuuttomiksi

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnalle on valitettu Oulun Seudun Haulikkoampujat ry:n Oulunsalon Kylänpuolella sijaitsevan ampumaradan melusta.

Kirjelmän toimittaneiden henkilöiden mökki sijaitsee Papinjärven rannalla, jossa he ovat kokeneet ampumaradan aiheuttavan meluhaittaa. Ampumaradan käyttöajat koetaan kohtuuttomiksi ja ampumatoiminta vaikeuttaa kirjelmöijien mukaan myös alueen virkistyskäyttöä.

Oulun Seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on myöntänyt ampumaradalle ympäristöluvan, joka on voimassa 31.12.2020 asti. Oulun Seudun Haulikkoampujat on ilmoittanut hakevansa jatkolupaa ampumaratatoiminnalleen.

Johtokunta merkitsi keskiviikon kokouksessaan kannanoton tiedoksi. Kannanotto tullaan ottamaan huomioon Oulunsalon ampumaradan ympäristölupaa uusittaessa.