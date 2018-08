Oulunsalolainen TactoTek laajentaa toimintaansa Meksikoon

Muuten hyvä mutta tuo tulee feilaamaan raskaasti. Aivan kuin kyseisen yrityksen johto ei olisi katsonut uutisia kahteen vuoteen. Meksikon markkinat ovat varmasti ihan kivat, mutta tavoitteen on aina oltava Yhdysvaltojen markkinat ja kaikki businesta tekevät tietävät tämän. Ennen Trumpia NAFTA oli voimissaan ja busines kannatti ilman muuta viedä aina Meksikoon jonka kautta avautui suora baana Yhdysvaltoihin. Mutta se peli on nyt loppu ja jos ei tätä ymmärrä, niin silloin on ihan oikein että feilaa ja raskaasti. Esimerkiksi autoteollisuus on siirtymässä kovaa vauhtia Yhdysvaltoihin, sillä Trump tullaa armotta Meksikosta tuotavat vekottimet. Globalismi ja Yhdysvaltojen hyväksikäyttö ovat nyt ohi. Se tehdas täytyy rakentaa suoraan Yhdysvaltoihin ja silloin pääsee nauttimaan kaikesta Trump-herkusta eli pienet verot ja massiivisesti kasvava talous.