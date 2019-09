Oulunportin tonttivaraustilanne kehittyy – Oulunsalo Pilot Holding Ky:lle varattu liiketontti

Oulun kaupunginhallitus varaa liiketontin Oulunportin tulevalta kauppa-alueelta Perävainiolta Oulunsalo Pilot Holding Ky:lle. Tontti oli alun perin varattu Rinta-Joupin Autoliikkeen tulevalla suurelle autokaupalle, mutta se päätti luopua tonttivarauksestaan.

Tontin pinta-ala on 22 529 neliötä, ja siinä on rakennusoikeutta 7 000 kerrosalaneliötä, mikä tarkoittaa mahdollisia tiloja paljon tilaa vievälle kaupalle. Oulunsalo Pilot Holding -yhtiö kertoo tavoitteensa olevan löytää tontille hyvämaineiset ja vetovoimaiset käyttäjät. Tontin rakennusoikeus on tarkoitus toteuttaa kokonaan yhdessä vaiheessa.

Kaupunginhallituksen myöntämä varaus joko vuokrattavasta tai ostettavasta tontista on voimassa ensi vuoden toukokuun loppuun saakka.

Aikaisemmin tänä vuonna kaupunginhallitus on hyväksynyt Oulunportin kauppa-alueen kaavan. Kaikkiaan alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 89 700 kerrosalaneliötä, ja työpaikkoja alueelle on mahdollisesti tulossa 500.

Suunnitteluvarauksia on myönnetty yrityksille Suomen Autokauppa, LVI-WaBek, Terwa Kiinteistökehitys, Temotek, Siklatilat ja Newsec Asset Management, jolle varatulla tontilla on rakennusoikeutta peräti 37 000 neliötä.