Oulun yliopistoon hankittiin itseohjautuva auto, ja se on ensimmäinen askel uuden koulutusohjelman käynnistämisessä

Rahoittajien teippauksia eli tuskin on saunailtoja kierretty. Tekevät turhaa tutkimusta, koska insinöörejä on valamiiksi työttömänä. Miksi pikkukouluja lopetetaan. Äimärautiolla on liukkaat kelit, kuulin Tuiran Lissulta. 3G ei enää paljon työllistä, jospa 6G:n kohalla ei lopu tykkänään.