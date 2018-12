Oulun yliopiston väitöstutkimus: Pakkausmuoveja voidaan korvata biopohjaisella selluloosalla

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan muoveja on mahdollista korvata pakkauksissa täysin biopohjaisella selluloosamateriaalilla muokkaamalla raaka-aineena käytettävää paperia.

Vesipohjaisella selluloosaliuottimella paperi voidaan muuttaa vahvemmaksi ja jäykemmäksi materiaaliksi, jolla on muoviin verrattavia ominaisuuksia.

Nils Christoph Hildebrandt (MSc) tutki väitöstyössään käsittelyajan, lämpötilan ja raaka-aineen vaikutusta valmistettavan selluloosamateriaalin mekaanisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin. Työssä saatiin selvitettyä pakkausmateriaalin vaatimat valmistusolosuhteet ja kuituraaka-aineet.

Hildebrandtin mukaan tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että vain muutaman sekunnin käsittelyajalla voidaan valmistaa pakkauksiin soveltuvaa vahvaa materiaalia. Samankaltaisissa menetelmissä on aiemmin käytetty ympäristölle haitallisia kemikaaleja ja päivien tai jopa viikkojen käsittelyaikoja.

Joka vuosi maailmassa tuotetaan yli 320 miljoonaa tonnia muovia, josta vain neljä miljoonaa tonnia on biopohjaista, kaikki muu on fossiilipohjaista. EU:ssa kierrätetään vain 30 prosenttia kaikista muoveista. Loput 70 prosenttia muovista poltetaan tai sijoitetaan kaatopaikoille, missä tarvitaan jopa satoja vuosia sen hajoamiseen.

Master of Science Nils Christoph Hildebrandt väittelee tohtoriksi Oulun yliopistossa 14.12.2018. Prosessitekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Paper-based composites via the partial dissolution route with NaOH/urea (Paperipohjaisten komposiittien valmistus kuitujen osittaisen liukenemisen avulla NaOH/urea-liuottimella).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Elias Retulainen (VTT) ja kustoksena professori Mirja Illikainen (Oulun yliopisto).

Väitöstilaisuus pidetään Oulun yliopistossa Linnanmaalla salissa TA105 klo 12 alkaen.