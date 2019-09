Oulun yliopiston uusi mikroanalysaattori havaitsee käsittämättömän pieniä alkuainepitoisuuksia – hintalappu 1,4 miljoonaa

Oulun yliopiston Materiaalianalyysi-keskuksen uusi laite palvelee myös yrityksiä. Suuri osa analyysipalveluista liittyy geologisiin tutkimuksiin, kaivosteollisuuden ja malminetsinnän tarpeisiin.

– Paras mahdollinen tutkimuslaite, käyttöinsinööri Santtu Heinilehto kehuu Oulun yliopiston Materiaalianalyysikeskuksen uutta hankintaa.

JEOL JXA-8530F Plus on japanilainen mikroanalysaattori, ja neljäs Oulun yliopistoon hankittu mikroanalysaattori.

– Vanha laite oli noin 15 vuotta vanha ja elinkaarensa päässä, Heinilehto kertoo.

1,4 miljoonan euron investointi on hankittu EAKR-rahoituksella. Vastaavia laitteita on Suomessa vain pari.

– Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä rahoitus mahdollisti hankkeen toteutuksen. Lisäksi kahdeksan yritystä lähti mukaan rahoittamaan hankintaa, Heinilehto lisää.

Mikroanalysaattorin käyttökohteet Oulun yliopistossa ovat ensisijaisesti geologisten ja metallurgisten näytteiden analysoinnissa.

– Laite on viritetty erittäin tarkkaa alkuaineanalytiikkaa varten, Heinilehto kertoo.

Analysaattori pystyy määrittämään todella pieniä alkuainepitoisuuksia. Parhaimmillaan puhutaan muutaman kymmenen miljoonasosan pitoisuuksista.

– Mikroanalysaattorilla voidaan tutkia monipuolisesti ja tarkasti erilaisten materiaalien kemiallista koostumusta ja rakenteita, kuten mineraaleja, teräksiä, keraameja ja synteettisiä materiaaleja, Materiaalianalyysikeskuksen johtaja Janne Remes luettelee.

Suuri osa analyysipalveluista liittyy geologisiin tutkimuksiin, kaivosteollisuuden ja malminetsinnän tarpeisiin. Puolet analysaattorin yritysrahoituksesta saatiin kaivannaisalan yrityksiltä.

– Tarkoitus on laajentaa käyttöä myös materiaalikierrätyksen ja akkuteknologian aloille, Heinilehto lisää.

Pari viikkoa sitten vastaanotettu analysaattori ei toimi vielä täydellä teholla, vaan käyttöinsinööreillä on meneillään vasta harjoitteluvaihe.

– Laite on vasta puolet, toinen puoli on osaamista, Remes korostaa. Analyysimenetelmät ovat monimutkaisia, joten osaamista on oltava.

Työtilauskalenterin odotetaan kuitenkin täyttyvän helposti. Heinilehdon ja Remeksen mukaan käyttö on tutkimuslaboratoriotoiminnan ohella myös palvelutyötä yrityksille.

– Isotkaan yritykset eivät hommaa tällaisia laitteita itse, Heinilehto kertoo.

Mikroanalysaattorit ovat erikoiskäyttöön tarkoitettuja laitteita, ja niiden valmistajiakin on koko maailmassa vain kaksi.

– Tällä on merkittävä vaikutus yliopiston ja yritysten yhteistyölle, Remes kuvaa hankintaa.

– EAKR-rahoitus on kriittisen tärkeää tutkimusinfrastruktuurin kehittämisessä, Remes luonnehtii.

Parhaillaan keskustellaan Suomessakin EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksesta ja Remes muistuttaa, että alueille osoitetun rahoituksen pienentäminen voi vaikuttaa myös tutkimustyöhön.

Ensimmäinen mikroanalysaattori hankittiin Oulun yliopistoon tasan 50 vuotta sitten.

– Vuosina 1970–1983 laitteella tehtiin 1 200 mineraalianalyysiä, Heinilehto kertoo Materiaalianalyysikeskuksen tiloista edelleen löytyvän museolaitteen kapasiteetista.

Se tekee karkeasti sata analyysiä vuodessa eli yhteen analyysiin meni pari työpäivää. Nyt uusi laite tekee vastaavan analyysin varttitunnissa.