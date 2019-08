Oulun yliopiston tutkimus: Synnyttäjälle annetut antibiootit muuttavat lapsen suoliston bakteereja – vaikutus kesti puoli vuotta

Kun tieteellisiä tutkimuksia tarjoillaan maallikoille, olisi aina hyvä vääntää kaikki rautalangasta. Se, että suoliston mikrobikanta muuttuu, on selvästi tässä nyt tärkeä uutinen, koska se on uutisoitu. Kertomatta jää, miksi se on tärkeä uutinen. Mirkobikantahan muuttuu ja uusiutuu läpi ihmisen elämän, ihan koko ajan, sen mukaan mitä sairastamme, mitä syömme ja missä maissa matkailemme. Se on täysin luonnollista, ja useimmat ihmiset kantavat suolistossaan monenlaista haitallistakin mikrobikantaa tietämättä siitä tuon taivaallista, jos sitä ei sattumalta heiltä testata.