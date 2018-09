Oulun yliopiston tiloja järjestelty uusiksi, ruokailu aiheuttanut huolta – "Jos 11 000 ihmistä käy samaan aikaan syömässä, se on aika ruuhkaista"

Nuo ruokala ruuhkat on tuttua jo vuosien takaa, olenkin ihmetellyt miten asia tullaa tekemään kun vuosia sitten oli jo tilanne että syömään ei mahtunut silloin kun olisi ehtinyt. Toinen on tuo parkki ongelma, eikö sillekkään ole ratkaisua tehty, Olisiko aika tehdä ainakin henkilökunnalle se iso parkkihalli niin tilaa vapautuisi, siellä on kohta parkkipaikkatilaa enemmän kuin yliopiston kiinteistöjen pinta-alaa, tämä ruuhka on ollut aina ja tulee olemaan ja vielä paheneen.