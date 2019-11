Oulun yliopiston hallitus: Kiinteistöselvityksen teko alkaa – "Joskus on järkevämpää rakentaa uutta kuin korjata vanhaa"

Oulun yliopiston hallitus päätti keskiviikkona valtuuttaa rehtori Jouko Niinimäen aloittamaan selvitystyö yliopiston uuden kiinteistöstrategian pohjaksi.

Kiinteistöselvityksen arvioidaan valmistuvan toukokuuhun 2020 mennessä.

Selvityksessä määritellään yliopiston pitkän aikavälin kiinteistöstrategia. Taustalla on kiinteistökustannusten nousu.

– Kiinteistöjen käytön näkökulmasta on tavallista, että joskus on järkevämpää rakentaa uutta kuin korjata vanhaa. Esimerkkinä voi käyttää Oulun yliopistollista sairaalaa, jonka rakennuskanta on saman ikäistä kuin valtaosa yliopiston tiloista ja jota ollaan nyt korvaamassa uudella sairaalalla, sanoo yliopiston hallituksen puheenjohtaja Risto Murto.

– Mikäli uudisrakentaminen selvityksessä todettaisiin järkevimmäksi vaihtoehdoksi, rakentaminen ja mahdolliset muutot ajoittuisivat jopa 20 vuoden aikavälille, Murto lisää.

Selvitystyössä määritellään yliopistolle optimaalisin pitkän aikavälin kiinteistöstrategia. Lähtökohtaisesti selvitetään kolmen kehityssuunnan tarjoamia taloudellisia, toiminnallisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Selvityksen taustalla ovat laskelmat yliopiston kampusten kiinteistökustannuksista tulevina vuosina. Alustavien laskelmien ja tähän mennessä toteutettujen peruskorjausten vuokravaikutusten perusteella suurelta osin 1970-luvulla rakennetun Linnanmaan kampuksen jatkuva peruskorjaustarve tulee nostamaan kiinteistöjen vuokratasoa vielä merkittävästi nykyisestä tasosta.



Yliopiston kokonaiskustannuksista kiinteistökustannukset ovat toiseksi suurin kustannuserä henkilöstökulujen jälkeen. Oulun yliopiston toimitilat Linnanmaalla ja Kontinkankaalla ovat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) omistamia.