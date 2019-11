Oulun yliopiston hallitukseen uusia jäseniä, myös puheenjohtaja vaihtuu

Oulun yliopiston hallituksen uusiksi jäseniksi on valittu Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan Juhani Damski ja Turun yliopiston entinen rehtori Kalervo Väänänen. Molempien nelivuotinen kausi kestää vuodet 2020–2023.

Muutokset hallituksen kokoonpanossa merkitsevät muutosta myös hallituksen puheenjohtajistoon. Puheenjohtajana toiminut Risto Murto ja varapuheenjohtaja Liisa Hyssälä päättävät hallitustyöskentelyn tämän vuoden lopussa. Uusi hallitus järjestäytyy ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Vuonna 1964 syntynyt Damski on toiminut Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Tätä ennen hän työskenteli yksikön johtajana liikenne- ja viestintäministeriössä vuosina 2013–2015. Ennen ministeriöuraansa Juhani Damski on toiminut Ilmatieteen laitoksella vuodesta 1986 erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Damskilla on lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä.

Vuonna 1952 syntynyt Väänänen on lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä Oulun yliopiston alumni. Hän on toiminut Turun yliopiston rehtorina vuosina 2012–2019 ja sitä ennen Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta vastaavana akateemisena rehtorina vuoden 2010 alusta lähtien.

Aiemmin Väänänen on työskennellyt Turun yliopiston solubiologian professorina. Professorin tehtävänsä ohella hän on toiminut muun muassa hallituksen jäsenenä Suomen Akatemiassa vuosina 2007–2009.



Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) valitsi lokakuussa yliopiston hallitukseen kaksi opiskelijajäsentä kaudeksi 2020–2021. Uudet jäsenet ovat kauppatieteiden opiskelija Joni Ollikainen ja konetekniikan opiskelija Timo Veijola.