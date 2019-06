Oulun yliopiston hakijamäärä pysyi lähes viimevuotisen ennätyksen tasossa – tietojenkäsittelytieteen hakijamäärä kasvoi 38 prosentilla

Oulun yliopistoon halusi kevään 2019 yhteishaussa yhteensä 14 869 hakijaa, joista 5498 valitsi Oulun yliopiston ensisijaiseksi kohteekseen. Yliopiston hakijamäärä laski siis noin viidelläsadalla viimevuotisesta 15 378 hakijan ennätysmäärästä. Määrä koskee yliopiston suomenkielisiä tutkinto-ohjelmia.

Tänä syksynä Oulun yliopistossa on aloituspaikkoja yhteensä 2201 uudelle opiskelijalle. Aloituspaikkoja yliopistossa on 14,8 prosentille hakijoista. Opiskelupaikan saajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti ja heidän tulee ottaa paikka vastaan 8. heinäkuuta kello 15.00 mennessä.

Eniten hakijoita keräsivät lääketiede, kauppatieteet, luokanopettajakoulutus ja hammaslääketiede. Kauppatieteet pitivät pitkään hallussaan yliopiston halutuimman hakukohteen titteliä, kunnes viime vuonna lääketieteen valtakunnalliseksi muuttunut yhteisvalinta lähes nelinkertaisti hakijamäärän.

Viime vuoteen verrattuna hakijamäärissä oli eniten kasvua tieto- ja viestintätekniikan aloilla, joihin oli yhteishaussa avoinna 295 opiskelupaikkaa suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Tietojenkäsittelytieteen hakijamäärä kasvoi 38 prosentilla, tietoliikennetekniikka 19 prosenttia ja tietotekniikka 16 prosenttia. Kaikkiin ICT-alojen hakukohteisiin oli entistä enemmän ensisijaisia hakijoita.

Oulun yliopiston maisteriohjelmista suosituimpia olivat terveystieteiden alan kolme maisteriohjelmaa, laskentatoimi, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä tiedeviestintä.

Tammikuussa päättyneessä englanninkielisten tutkinto-ohjelmien yhteishaussa Oulun yliopistoon hakki 1870 hakijaa sadasta maasta. Oulun yliopisto kertoo laajentavansa ensi vuonna hakijoiden mahdollisuuksia päästä suorittamaan yliopistotutkintoa avoimen yliopiston opintojen kautta.