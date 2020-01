Oulun yliopistollisessa sairaalassa on otettu käyttöön uusia digihoitopolkuja – uniapneaa, aknea ja nivelreumaa sairastavat potilaat saavat jatkossa palvelua sähköisesti

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on otettu käyttöön uusia digihoitopolkuja uniapneaa, aknea ja nivelreumaa sairastaville potilaille. Tavoitteena on luoda selkeä ja helppokäyttöinen kanava potilaan kokonaishoidon tueksi ja vuorovaikutuskanavaksi.

Uniapnean digihoitopolku on tarkoitettu CPAP-laitehoitoa käyttäville potilaille. Käyttäjiksi kutsutaan kaikki uniapneadiagnoosin saaneet uudet OYS:n potilaat. Uniapnean polulla opastetaan unen aikaisia hengityskatkoksia ehkäisevän CPAP-laitteen käyttöön. Tavoitteena on antaa potilaille riittävästi tietoa hoidosta ennen ryhmäohjaukseen hakeutumista.

Aknen ja nivelreuman digihoitopoluille on koottu tietoa sairaudesta ja luotu omavointiin liittyviä työkaluja. Lisäksi potilaille on tarjottu mahdollisuus keskusteluun hoidon ammattilaisen kanssa.

18. marraskuuta avatulle uniapnean polulle on liitetty jo yli 300 potilasta. Kaiken kaikkiaan OYS on ottanut käyttöön reilut kymmenen digihoitopolkua. Yli puolet käyttäjistä on yli 60-vuotiaita.

– Ikä ei sanele käyttöä. Ihmiset, jotka osaavat ja pystyvät, tarttuvat mielellään helppokäyttöisiin ja selkeisiin sähköisin palveluihin. Tämä taas vapauttaa hoitohenkilöstöä hoitamaan paremmin niitä, jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluita hoitonsa tukena, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehityspäällikkö Pia Liljamo sanoo.