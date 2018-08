Oulun yliopistollisessa sairaalassa luotu potilastietojärjestelmä jälleen paras valtakunnallisessa käyttäjätutkimuksessa

Oulun yliopistollisen sairaalan Esko-potilasjärjestelmä oli lääkäreiden mielestä paras potilastietojärjestelmä valtakunnallisessa sairaalajärjestelmien vertailussa.

Lääkäriliitto on tehnyt laajoja käyttäjätutkimuksia Suomessa käytetyistä potilastietojärjestelmistä vuosina 2010, 2014 ja 2018. Esko on saanut kaikissa tutkimuksissa parhaan arvosanan.

Esko-potilasjärjestelmä on pärjännyt myös muissa tutkimuksissa. Keväällä Sairaanhoitajaliiton ja Tehyn sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt arvioivat Eskon parhaaksi. Lisäksi järjestelmä on pärjännyt hyvin The Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) -organisaation tekemässä kansainvälisessä sairaalan toimintaympäristön kypsyystasoa mittaavassa auditoinnissa.

Esko-potilastietojärjestelmä on potilaan hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden työväline. Oulun yliopistollisessa sairaalassa luotu järjestelmä on ollut käytössä yli 20 vuotta. Käyttäjiä potilastietojärjestelmällä on yli 10 000.