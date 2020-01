Oulun yliopistollisen sairaalan henkilöstöravintolasta peräisin oleva yersinia-bakteeri jyllää – tiistain aikana kaksi uutta sairastunutta

Oulun yliopistollinen sairaala tiedotti eilen tiistaina noin kymmenen työntekijän sairastuneen yersinia-vatsatautiin. Tiistaipäivän aikana sairastuneita ilmaantui vielä kaksi kappaletta lisää. Sairaalan potilailla ei ole todettu vatsatautia.

Ensimmäiset yersiniasta kärsineet työntekijät hakeutuivat näytteisiin jo joulun aikana.

– On odotettavissa, että sairastuneita ilmaantuu nyt enemmän, kun tiedotimme asiasta. Mahdollisen tartunnan saaneet hakeutuvat näytteisiin eivätkä pode oireita kotona, Infektioiden torjuntayksikön osastonylilääkäri Teija Puhto kertoo.

Tällä hetkellä arvellaan, että tartunnat ovat peräisin OYS:n henkilöstöravintola Kotkan salaattipöydässä tarjolla olleesta elintarvikkeesta, joka on saastunut yersinia-bakteerilla. Salaattipöydän elintarvikkeita on ollut tarjolla ainoastaan kyseisessä ravintolassa, eikä elintarvikkeita ole päätynyt potilasruokajakeluun.

Infektioiden torjuntayksikkö tutkii asiaa yhdessä Oulun seudun ympäristötoimen ja THL:n kanssa.

– Ympäristötoimi kävi maanantaina ja tiistaina ottamassa erilaisia näytteitä elintarvikkeista. Ravintoloilla on velvoite säilyttää käytettyjä elintarvikkeita kahden viikon ajan. Nyt odottelemme näytteiden vastauksia. Salaattibuffetissa olleista tuotteista ei huomaa ulkoisesti, että onko niissä yersiniaa.

Yersiniaa on esiintynyt myös muualla Suomessa. Taustalla on mahdollisesti saastunut elintarvike-erä, jota on toimitettu usealle paikkakunnalle. THL selvittää, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.

– Olemme pyytäneet laboratorionäytteitä THL:ään. Saamme tuloksia ensi viikolla, Ruska Rimhanen-Finne THL:stä sanoo.

Rimhanen-Finne kertoo, että Suomessa tulee ilmi vuosittain noin 500 yersinia-tapausta.

– Määrät olivat tavanomaiset koko maassa myös marras-joulukuun aikana, mutta Pohjois-Pohjanmaalla tapaukset lisääntyivät jonkin verran.