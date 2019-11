Oulun yliopistolla juhlitaan monikulttuurisuutta musiikin ja ruoan keinoin

Oulun yliopistolla neljättä kertaa järjestettävä Festival of Cultures -tapahtuma tuo esille eri maiden kulttuureja tiistaina 12.11. Tapahtuma on avoin kaikille.



Festival of Cultures on osa Oulun yliopiston kotikansainvälistymistoimintaa, jonka tarkoitus on edistää kulttuurien tuntemusta ja luoda kansainvälisyyden kokemuksia.



Vaikka kansainvälistymistä pidetään tärkeänä korkeakouluopinnoille, Opetus- ja Kulttuuriministeriön tekemän selvityksen mukaan vain kolmisen prosenttia suomalaisista korkeakouluopiskelijoista oli ulkomailla vaihdossa tai harjoittelussa vuonna 2017.



Oulun yliopiston tapahtuman keskipisteenä on monikulttuurisen yliopistoympäristön juhlistaminen, mikä tapahtuu muun muassa eri kulttuureista tulevien esiintyjien, ruokien ja perinteisten vaatteiden esittelyjen kautta.