Oulun yliopisto tarjoaa apua terveydenhuollolle koronaviruksen testauksessa ja lääkäripulan kampittamisessa – Oulussa tutkitaan nyt, miten viruksen monistuminen voitaisiin estää

Oulun yliopisto tarjoaa apuaan yhteisen hyvän edistämiseksi koronavirusepidemian auttamisessa.

Oulun yliopisto kertoo olevansa valmis tarjoamaan apuaan esimerkiksi koronavirustestien tekemisessä laite-, reagenssi- ja henkilöstöavun muodossa, jos sitä pyydetään tähän. Viruksen osoittamiseen potilaan näytteestä tarvitaan PCR-geenimonistusmenetelmää ja yliopistolla on käytössä useita kappaleita kyseisiä laitteita.

Yliopiston henkilöstön riveissä on myös koronatestien suorittamiseen sopivaa ammattihenkilöstöä, kuten laboratoriohoitajia ja bioanalyytikkoja. Lisäksi näytteiden ottoon voidaan kouluttaa työntekijöitä ja yliopisto voi sopia resurssiensa hyödyntämisestä yhdessä alueen toimijoiden, kuten NordLabin ja sairaanhoitopiirin kanssa.

Lääkäriopiskelijoista apua terveydenhuollon turvaamiseksi

Yliopiston tiedekunnissa on siirrytty etäopiskeluun koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi ja lähes 90 prosenttia kevään opintojaksoista voidaan toteuttaa etänä. Vain pieni osa kursseista ei tarvittavien laitteiden ja tilojen vuoksi taivu etäopiskeluun, mutta nämä opinnot on määrä aikatauluttaa uudelleen.

Loppuvaiheen lääkäriopiskelijoiden opinnoissa pääpaino on potilaiden tutkimisessa ja käden taitojen harjoittelussa. Kliinisen vaiheen ryhmäopetukset 4. ja 5. vuosikurssien opiskelijoille on yliopiston mukaan voitu toteuttaa pääosin yliopistollisen sairaalan tiloissa.

Näillä toimilla on tarkoitus turvata myös terveydenhuollolle kriittisten opiskelijoiden oikeudet toimia lääkärin sijaisena tulevana kesänä.

– Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa on kriisistä huolimatta ollut sujuvaa ja hyvää, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes toteaa.

Oulun yliopisto on linjannut, että sen työntekijät, joilla on terveydenhuollon alan koulutus, voivat halutessaan hakeutua töihin esimerkiksi yliopistolliseen sairaalaan. Yliopisto on pyrkinyt tekemään siirtymisestä mahdollisimman joustavaa.

Koronatilanteen helpottamiseksi syntyy uusia tutkimusavauksia

Oulun yliopiston tutkijat ovat tehneet koronatilanteessa uusia tutkimusavauksia. Yliopiston mukaan tällä hetkellä käsittelyssä on noin 30 koronaan liittyvää alustavaa hankeideaa.

Yliopistossa tutkitaan myös muun muassa Covid-19-tautia aiheuttavan SARS-CoV-2-viruksen proteiinia, jota virus käyttää pystyäkseen monistumaan isäntäsolun sisällä. Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan professori Lari Lehtiön johtama tutkimusryhmä kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan suuresta määrästä yhdisteitä löytää ne, jotka sitoutuvat viruksen proteiiniin estäen sen toiminnan. Tehokas estäjämolekyyli mahdollistaisi lääkeaineen kehittämisen virusta vastaan.