Oulun yliopisto muistuttaa, että kansallisuus ei altista koronatartunnalle – ulkomaalaisille esitetty häiritseviä kysymyksiä

Yliopisto on muistuttanut tiedeyhteisön jäseniä käyttäytymään huolestuttavassakin tilanteessa korrektisti.

Oulun yliopisto muistuttaa, että kotimaalla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mikä on ihmisen riski saada koronavirustartunta.

Viestintäjohtaja Marja Jokisen mukaan viime viikolla kävi ilmi, että osalta yliopistoyhteisön ulkomaalaisista jäsenistä on koronavirukseen liittyen toistuvasti kyselty, milloin he ovat viimeksi käyneet kotimaassaan. Kyselyt on koettu häiritseviksi ja kiusallisiksi.

Yliopisto on tämän vuoksi lähettänyt korrektista käyttäytymisestä muistuttavan viestin sen tiedekunnan jäsenille, jossa tällaista käyttäytymistä on ilmennyt.

Viestissä todetaan, että kotimaa tai kansallisuus ei altista virukselle. Siinä kehotetaan myös huomioimaan, että yhteisön jäsenillä voi olla esimerkiksi tarttumattomia hengitystiesairauksia, jotka voivat aiheuttaa yskää eivätkä ole syy syrjivään käytökseen.

Oulun yliopistossa on edustettuna 93 kansallisuutta. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita on reilu tuhat ja vaihto-opiskelijoita noin 550. Henkilöstöstä kansainvälistä on viidennes eli noin 500 henkilöä.