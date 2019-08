Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu esittävät yt-neuvottelujen aloittamista – tavoitteena ei ole vähentää henkilöstöä

Suomessa on yt-laki, minkä perusteella on käytävä neuvottelut, kun työyhteisössä on tapahtumassa muutoksia. Päätökset voidaan tehdä, kun neuvottelut on käyty. Jos neuvotteluja ei käydä, niin se tulee kalliiksi työantajalle. Yksi esimerkki Oulun kaupunki ei käynyt yt-neuvotteluja ja maksaa nyt 1500€/henkilö korvauksia, siis meidän oululaisten kukkarosta nämäkin rahat otetaan.