Oulun ydinkeskustan liiketilojen vuokrat joustivat viimein – suurimmat neliövuokrat olleet jopa 150 euroa neliöltä

Oulun ydinkeskustassa on liiketilojen vuokrataso viimein parina viime vuonna joustanut, kertovat kiinteistöalan neuvonantajana toimivan Catella Propertyn tilastot.

Catellan maanlaajuisen markkinakatsauksen mukaan takavuosien korkeimpia neliövuokria ei nykyään enää Oulun keskustassa saada, mihin joidenkin vuokranantajien on ollut vaikeaa sopeutua.

Vuoden 2012 kieppeillä keskimääräinen vuokrataso oli Catellan tilastojen mukaan Oulussa korkeimmillaan 90 eurossa ja sen jälkeen pudotusta on tullut. Vuoden 2017 jälkeen taso on laskenut nykyiseen 70 euroon neliöltä.

Pudotus ei tilastosta katsottuna näytä jatkuvalta tai portaattomalta. Ennemminkin näyttää siltä, että vuokratasoa on sinnikkäästi pidetty joitakin vuosia kullakin tasolla, kunnes sitä on pudotettu alaspäin.

– On pyydetty sitä samaa hintaa, mitä edellinen on maksanut. Mutta kun on ollut paljon tiloja tarjolla, ne eivät ole menneetkään sillä hinnalla. Taso on laskenut huipulta selkeästi, sanoo Catellan myyntipäällikkö Pekka Laurila-Harju.

Suurimmat yksittäiset neliövuokrat ovat hänen mukaansa joskus olleet ehkä jopa 150 euroa neliöltä.

– Nyt me olemme vuokranneet tiloja noin 60–80 euroa neliöltä. Jossakin kadunnurkassa on paras hinta ja jommalla kummalla puolella hinta voi äkkiä laskea, Laurila-Harju sanoo.

– Vanhoista tasoista on kivuliasta luopua. Mutta kun tilatarjonta taas pienenee, varmaan ei ole vuokrissa mitään laskupaineita enää. Liiketilojen vajaakäyttöaste on pienenemässä. Laskusuuntaus on varmaan loppumassa, sanoo puolestaan Catellan arviointiasiantuntija Aimo Tyybäkinoja.