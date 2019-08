Oulun vuokra-asunnoissa asutaan yhä varsin edullisesti, tällaisia ovat neliöhinnat – eniten vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat vuodessa suurista kaupungeista eniten pääkaupunkiseudulla vuoden 2019 toisella neljänneksellä.

Suurista kaupungeista vapaarahoitteiset vuokrat ovat vuoteen 2015 verrattuna nousseet eniten Vantaalla, Turussa ja Kuopiossa. Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat nousseet 6,0 prosenttia ja muualla Suomessa 5,0 prosenttia.

Koko maan nousu vuoden 2015 tasoon verrattuna on ollut 5,4 prosenttia. Oulussa vuokrien nousukehitys on ollut koko maan keskiarvoa vastaavaa. Myös tämän vuoden toisella neljänneksellä Oulun vuokrat kehittyivät koko maan keskiarvon lailla.

Vuoteen 2015 verrattuna vuokrat ovat nousseet lähes kaikkialla, mutta vuokrien vuosinousu on hidastunut viime vuosina eri puolilla maata.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa Helsingin keskivuokrataso on edelleen korkein koko maassa. Helsingissä keskimääräinen vuokraneliö maksaa 20,3 euroa kuukaudessa.

Oulussa keskiarvo on 12,8 euroa neliöltä. Uusissa vuokrasuhteissa Oulun keskiarvo on 13,4 euroa neliöltä. Oulun vuokrataso on edelleen matalin Suomen suurista kaupungeista. Esimerkiksi Tampereella keskimääräinen neliövuokra on 14,7 euroa ja Kuopiossa 14,2 euroa.

Oulun vuokrataso on aavistuksen muun maakunnan keskiarvoa korkeampi. Koko Pohjois-Pohjanmaan keskiarvo on 12,3 euroa neliöltä.

Koko maan vuokraneliön keskihinta on 14,7 euroa.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen vuokrien neljännesvuositilastosta, joka perustuu Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisterin ja yksityisten vuokrataloyhtiöiden tietoihin. Tilastokeskus julkaisi tuoreet tiedot torstaina.

Vapaarahoitteisella asunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka on rakennettu ilman valtiolta saatua korkotukea tai lainaa. Vapaarahoitteinen vuokra-asunto on yleisin vuokra-asuntomuoto.