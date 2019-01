Oulun vihreät kaupunginvaltuutetut esittävät lapsiperheiden köyhyyden torjuntaan ohjelmaa

Oulun vihreät kaupunginvaltuutetut esittävät valtuustoaloitteessaan, että Oulussa tehdään toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden torjumiseksi.

Aloitteessa todetaan, että Oulu on lapsirikasta aluetta ja lapsiperheitä on paljon. Lisänsä keittoon tuovat pienituloisuuden ja pienituloisten lapsiperheiden määrän kasvu. Oulussa pienituloisten kotitalouksien osuus on myös suurempi kuin koko maassa keskimäärin.

Lapsiperheiden köyhyyttä voitaisiin torjua aloitteen mukaan konkreettisen toimenpideohjelman avulla ja löytää keinoja lapsiperheköyhyyden vaikutusten helpottamiseksi.

Aloitteen mukaan toimenpideohjelmassa tulisi huomioida muun muassa lapsiperheköyhyyden riskit ja niiden pienentäminen, osallisuuden ja sosiaalisen liikkumisen mahdollisuuksien parantaminen, tukitoimet vähävaraisille vanhemmille, harrastamisen tukeminen ja oikea-aikaiset, matalan kynnyksen neuvontapalvelut.