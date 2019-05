Oulun kaupungin viestintäjohtajan Mikko Salmen selfiekuva Facebookissa nostatti viikonloppuna lievän kohun. Salmi laittoi itsestään ja Oulun kaupungin mainossloganista "Paremman elämän puolesta" kuvan, jossa peitti sormillaan puolesta-sanan kolme ensimmäistä kirjainta.

Näin kyltissä näytti lukevan "Paremman elämän lesta." Sana lesta tunnetaan Oulun seudulla pilkallisenakin nimityksenä vanhoillislestadiolaisista.

Oulun kaupunginvaltuuston jäsen Lauri Nikula (kesk.) reagoi Twitterissä Salmen kuvaan ihmettelemällä, mikä kuvan tämän pointti ja ajatus on.

– Minulle pointti ei avaudu, vaikka olenkin ex-lesta, kirjoitti Nikula, joka on kertonut kasvaneensa lestadiolaisessa kodissa ja eronneensa liikkeestä vartuttuaan aikuiseksi.

Tästä @oulunkaupunki viestintäjohtaja Mikko Salmen FB profiilikuvasta on tullut minulle useita kysymyksiä. Voisitko @msalmi itse kertoa mikä tämän pointti ja ajatus on? Minulle pointti ei avaudu, vaikka olenkin ex-lesta. pic.twitter.com/GMrD4CUMJu

Salmi heräsi reagointiin ja pyyteli anteeksi monille aiheuttamaansa mielipahaa ja kertoi olevansa pahoillaan julkaisemastaan kuvasta. Hän posti kuvan Facebokistaan.

Salmi sanoi Iltalehdelle olevansa sanaleikkien ystävä ja ottaneensa kuvan viattomana sanaleikkinä. Hänen mielestään sana ei ole hänen kielenkäytössään haukkumasana. Hän sanoo, että jos olisi, hän ei olisi ottanut kuvaa alun perinkään.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kirjoitti Twitterissä viestintäjohtaja Salmen olevan pahoillaan julkaisemastaan kuvasta. Laajala kuitenkin lisäsi Salmen kuvan olleen hänen omassa Facebookissaan, ei kaupungin.

Oulu kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi on pahoillaan julkaisemastaan kuvasta. Hän on todennut,että hän ei tarkoittanut loukata ketään ja asia oli harkitsematon. Kuva on ollut hänen omassa facebookissa, ei kaupungin. @msalmi