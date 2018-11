Oulun vesijohtoverkoston kunto on parhaiden tasolla Suomessa

Oulussa vesijohtoverkoston kuntoon ja vedenlaatuun liittyvät tunnusluvut ovat valtakunnallisesti parhaiden tasolla.

Tämä selviää vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlasta, johon kootaan vuosittain 123 vesihuoltolaitoksen tiedot.

Esimerkiksi verkostojen saneerauksiin tehdyt investoinnit ovat parantaneet tuloksia Oulussa. Jäteveden puhdistuksessa typenpoistovelvoitteen täyttäminen on haasteellista, minkä parantamiseksi on tänä vuonna Taskilan puhdistamolle valmistunut uuteen kalvosuodatustekniikkaan perustuva typenpoistolaajennus.

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlan tulosten vertailtavuuteen vaikuttavat jäteveden puhdistusvaatimusten erot sekä sekaviemäröityjen alueiden määrä. Suurempien laitosten jäteveden puhdistusvaatimukset ovat yleisesti tiukempia kuin pienillä laitoksilla.

Oulussa on esimerkiksi voimassa jäteveden typenpoistovelvoite, mikä ei koske pienempiä laitoksia. Suurissa kaupungeissa kaupunkirakenne on myös vanhempaa, ja jätevesiverkostossa on käytössä sekaviemäröityjä alueita, mikä lisää vuotovesien määriä.