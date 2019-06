Oulun Valistustalo jakoi apurahoja 75 000 euroa – katso apurahansaajat

Oulun Valistustalo on jakanut vuosittaiset apurahansa. Apuraha myönnettiin yhteensä 20 hakijalle, joille osoitettiin yhteensä 75 000 euroa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 126.



Apurahojen saajat on arvioinut asiantuntijatyöryhmä. Tehdyn esityksen perusteella päätökset saajista on tehnyt sivistys- ja kulttuurijohtaja.

Apurahoja kohdennetaan ensi sijassa taiteelliseen työskentelyyn, taideteoksiin ja taiteellisiin produktioihin. Teokset ja produktiot voivat toteutua osana tapahtumaa.

Nyt myönnetyillä apurahoilla tullaan toteuttamaan muun muassa kirjoitustyötä, taideteoksia, teatteri-, tanssi- ja musiikkiesityksiä.

Oulun Valistustalorahaston apurahansaajat vuonna 2019:



Amelian luut -työryhmä: Amelian luut -nimisen teoksen toteuttamiseen, 3600 e



Forum-teatteri -työryhmä: Esityskiertueen toteuttamiseen, 3000 e



Kaarlela Antti: TV-sarjan käsikirjoituksen työstämiseen, 3000 e



Kuosmanen Minna: Pohjois-Pohjanmaan alakulttuuritoiminnan taltiointiin, projektin käynnistämiseen ja kaluston hankkimiseen, 2400 e



Laiho Anssi: Taiteelliseen työskentelyyn, 5000€



Manninen Janne-Pekka: TUIRA PEOPLE -valokuvateoksen kuvaamiseen, 1000 e



Ronkainen Mika ja Aakko Merja: Ouluun sijoittuvan fiktioelokuvan käsikirjoittamiseen, 7000€



Metsänpeitto -työryhmä Teatteriesityksen toteuttamiseen, 3000 e



Rundelin Antti: ÅULO Elektronisen musiikin/äänitaiteen projektiin, 3000 e



Ruokangas Heikki: Uuden materiaalin kirjoittamiseen, nauhoittamiseen, julkaisemiseen sekä kiertuetoimintaan Suomessa sekä muualla Euroopassa, 4000 e



Södö Kari: Taiteelliseen työskentelyyn, 4000 e



Iikkuvat ry: Kolmen mykkäelokuvakonsertin sarjan tuottamiseen, 3000 e



Nykymusiikkiseura Lokakuu ry: Nykymusiikkifestivaalin tuottamiseen, 4000 e

Pikisaaren taiteilijayhteisö: Pikinen poloku -ympäristötaidetapahtuman järjestämiseen, 2000 e



Törhönen Raimo: Yksityisnäyttelyn galleriavuokraan Oulussa, 1500 e



!OHO -KEHO! työryhmä: Varjakansaarella järjestettävän Kehojen tarinat -nimisen näyttelyn toteuttamiseen, 1500 e

Filppa Harri: Lastensarjakuvakirjan toteuttamiseen, 4000 e



Kokardiklubi ry: Kokardiklubin tapahtumien teknisen ja taiteellisen toteutuksen kuluihin sekä konserttitilan kehittämiseen, 5000 e



Pohjoinen oopperakomppania, Kinnunen Jenni: kamarioopperan ensiesityksen tuottamiseen, 5000 e



Milla Virtanen ja työryhmä: Blackpool-tanssiteoksen kiertueen toteuttamiseen, 10 000 e